La Policía detiene a un joven por agredir físicamente a su novia embarazada de seis meses

En una emergencia cada segundo cuenta: la policía explica lo que hay que decir cuando llamas al 091

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MálagaLa Policía Local de Málaga ha detenido a un joven de 24 años por agredir físicamente a su novia que está embarazada de seis meses. Según ha podido conocer el medio de comunicación 'Diario SUR', los hechos ocurrieron durante la noche del sábado 18 de julio.

El caso se ha descubierto gracias al aviso de un testigo y a las cámaras de seguridad del aeropuerto que grabaron el momento de la agresión, prueba fundamental que ha servido para detener a este joven de 24 años.

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Las cámaras de seguridad, claves para la detención

Desde el medio de comunicación andaluz informan que todo ocurrió cuando, tras protagonizar una discusión, el joven agredió físicamente en varias ocasiones a su pareja. Tras esta agresión, la víctima se escapó y huyó del lugar.

Sin embargo, un testigo que se encontraba en la zona se acercó hasta una patrulla de la Policía Local y denunció la escena, además de advertir que la víctima parecía estar embarazada.

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Nada más recibir la noticia, los agentes de la Policía Local se movilizaron hasta que encontraron al joven de 24 años en las inmediaciones del aeropuerto.

Tras hablar con él, el joven confesó que había discutido con su novia y que no sabía dónde se encontraba su pareja. Fue entonces cuando los agentes hablaron con los agentes de seguridad del aeropuerto que les facilitaron las imágenes captadas por la cámaras de seguridad, prueba fundamental que sirvió para detener al agresor.

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La detención del agresor

A su vez, la Policía Local y la Policía Nacional estableció un pequeño dispositivo de búsqueda para encontrar a la víctima.

Minutos después, la mujer fue localizada en el aeropuerto, aunque se negó a trasladarse hasta un centro sanitario para valorar las lesiones y, tampoco, accedió a denunciar a su pareja. Por eso, los agentes de la Policía decidieron actuar de oficio y redactar un atestado que ya ha sido enviado al juzgado.

El 016 atiende las 24 horas del día

Hay que recordar que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

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En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.