Manuel Pimentel Sevilla, 22 JUL 2026 - 05:30h.

Los estafadores se infiltraron en las comunicaciones entre la pareja y el local donde iban a celebrar su boda y cambiaron el número de cuenta bancaria donde pagar la reserva

La estafa se destapó cuando el establecimiento veía que no llegaba el pago de la señal y se puso en contacto con los novios

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Los preparativos de una boda suponen mucha planificación, nervios e ilusión. Y por supuesto, tener ahorros o incluso a veces llegar a pedir un préstamo para casarse. Pero lo que era uno de los momentos más dulces y felices de sus vidas, de repente se ha convertido en la peor de sus pesadillas. Y todo, por culpa de los ciberdelincuentes.

Una pareja de novios han perdido el dinero de la reserva del espacio para la celebración de su boda tras ser estafados por correo electrónico mediante un fraude conocido como 'Business Email Compromise'.

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En este tipo de estafas online, los cibercriminales suplantan la identidad de las empresas para estafar a los clientes, como explica

Así es como han estafado a esta pareja, de Sevilla y Salamanca, que iban a celebrar ese día tan especial en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Los estafadores se hicieron pasar por la empresa de eventos que la pareja había elegido para la organización de su boda.

La señal para la reserva

Meses antes a la celebración del evento, las víctimas habían contactado con el establecimiento para seleccionar la fecha y proceder a la reserva. En las conversaciones electrónicas y por mensajes, la empresa envió a los novios la documentación necesaria para la contratación del espacio, así como instrucciones para abonar el dinero de la señal en la su cuenta bancaria.

Antes de hacer el pago para formalizar la reserva, el futuro matrimonio visitó el recinto donde iban a realizar la celebración de un día tan especial. Estuvieron comprobando las instalaciones, revisando los detalles... lo habitual en este tipo de situaciones en los que se espera que todo salgo perfecto.

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Estafadores infiltrados

Sin embargo, en un momento dado, los ciberdelincuentes consiguieron infiltrarse en las comunicaciones entre los novios y la empresa, sin qie ninguna de las dos partes se percatara de ello.

Para conseguirlo, crearon una dirección de correo electrónico casi idéntica a la verdadera utilizada por la empresa de eventos y, haciéndose pasar por ellos, los estafadores cambiaron las indicaciones para reservar el lugar y cambiaron el número de cuenta bancaria.

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La pareja, que estaba convencida de que seguían hablando con la empresa legítima, hicieron sin saberlo la transferencia del dinero correspondiente a la reserva al número de cuenta de los estafadores. Además, les entregaron sus datos personales, el DNI, y el contrato firmado.

El establecimiento no recibía el dinero

Fue días después cuando se destapó la estafa y se llevaron la desgradable sorpresa. Como el establecimiento no recibía el dinero de la reserva, se pusieron en contacto con los futuros contrayentes para comprobar que todo iba bien y que seguían interesados en contratar su espacio para el día del enlace.

En ese momento fue cuando la pareja descubrió que habían sido estafados mediante una sofitsicada suplantación de identidad. La empresa tampoco sabía nada.

Denuncia ante la Guardia Civil

La Guardia Civil comenzó con la investigación tras la denuncia presentada por la pareja perjudicada. Las primeras pesquisas permitieron reconstruir las comunicaciones y determinar que los posibles autores habían mantenido conversaciones paralelas con la pareja y con la empresa.

Para ello, los estafadores utilizaron dos direcciones falsas para hacerse pasar por cada una de las partes frente a la otra y controlar así todo el proceso de comunicación durante la contratación. Los agentes especializados del Equipo @ analizaron las evidencias digitales aportadas por los denunciantes, examinaron la trazabilidad de los mensajes y siguieron el recorrido del dinero.

Además, los ivnestigadores estudiaron la cuenta bancaria en la que se recibió el dinero y contrastaron los datos con otras investigaciones de características similares. Estas actuaciones permitieron identificar plenamente al beneficiario del fraude. Las diligencias instruidas han quedado a disposición de la autoridad judicial de Dos Hermanas.