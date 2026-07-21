Julio Martínez, el empresario socio de Zapatero, ha vuelto a señalar al expresidente en Plus Ultra pero ignora qué gestiones hizo

El Gobierno mantiene su confianza en Zapatero y evita valorar las "distintas versiones" de los imputados en el caso Plus Ultra

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MadridEl nuevo señalamiento a José Luis Rodríguez Zapatero por parte de su socio Julio Martínez deja al expresidente en una situación extrema, porque contradice lo que él ha negado hasta en tres ocasiones: que presionara para conseguir el rescate a la aerolínea Plus Ultra.

Zapatero negó estas acusaciones ante el Parlamento, en el Senado, ante la opinión pública, en el comunicado que ofreció cuando fue imputado, y posteriormente ante el juez. Su defensa tenía, hasta ahora, un único blindaje. El silencio de su socio Julio Martínez.

Julio Martínez desmonta a Zapatero

Sin embargo, el empresario que hasta hoy había guardado silencio ha desmontado esta defensa de Zapatero. Su declaración en la Audiencia desmonta la defensa del expresidente.

La defensa naufraga con el cambio de estrategia de Julio Martínez después de comprobar cómo el expresidente le apuntaba ante el juez. Ahora, su amigo, su supuesto testaferro, ha dejado en evidencia la declaración de Zapatero ante el juez de principio a fin.

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El empresario ha confirmado la implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en torno al préstamo público concedido a esta aerolínea en 2021, si bien ha indicado que no sabe si realizó alguna gestión ni con quién.

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Considerado por los investigadores como el "lugarteniente principal y figura visible" de una trama de influencias para conseguir dicho préstamo de 53 millones de euros para la aerolínea, Martínez ha comparecido este martes en la Audiencia Nacional durante unas cuatro horas tras prometer en un escrito "colaborar" en la causa.

Vuelve a señalar a Zapatero como la persona que captaba los clientes para Análisis Relevante

Martínez, con quien Zapatero reconoció tener una relación de amistad, ha seguido la línea de su escrito y ha confirmado el cobro del 1 % del préstamo público (alrededor de medio millón de euros), abonado en diferentes partes a lo largo de varios años, tras conseguir la ayuda. Aunque no ha precisado el reparto de esa ganancia, ha dicho que el expresidente pidió que se cobrase a través de diferentes empresas, según informan a EFE fuentes jurídicas.

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El empresario ha vuelto a señalar a Zapatero como la persona que captaba los clientes para Análisis Relevante -empresa administrada por Martínez-, entre ellos Plus Ultra, y ha señalado que él solo intermediaba entre la empresa y el expresidente, sin llegar a saber las gestiones que este en su caso hiciese ni con quién.

El Gobierno confía en Zapatero

Por su parte, Lla ministra Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido este martes, tras el Consejo de Ministros, que mantiene su confianza en que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es inocente. Y ha evitado valorar las "distintas versiones y estrategias de defensa" de Julio Martínez y otros imputados en el 'caso Plus Ultra'.

"Seguimos creyendo en su inocencia y seguimos defendiendo la presunción de inocencia", ha sostenido Saiz ante las diferentes preguntas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la confesión de Julio Martínez, socio de Zapatero, de que el expresidente "marcaba los pasos a seguir" en el rescate de 53 millones de la aerolínea Plus Ultra en pandemia.