Puigdemont ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra España por que considera que no se está cumpliendo el fallo del TJUE

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El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig han presentado un escrito a la secretaría general de la Comissión Europea a través del cual denuncian al Reino de España por el incumplimiento de la ley de amnistía tras pronunciarse la semana pasada el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Según el escrito que ha avanzado 'Vilaweb' y al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado Gonzalo Boye ha denunciado que se ha suspendido de facto el plazo para dictar la amnistía reabriendo un trámite de alegaciones que no solo considera innecesario, sino que asegura que contraviene la sentencia del TJUE.

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Así, insta a la Comisión Europea a actuar con urgencia "dada la naturaleza del incumplimiento y su incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros".

En la denuncia Boye también recuerda que el Tribunal de Cuentas publicó una providencia este lunes en la que recogía las indicaciones de la sentencia del TJUE, pero evitaba aplicar la ley de amnistía inmediatamente, si bien también concedía 10 días a las partes.

En este sentido, el escrito de denuncia destaca que la actitud del Tribunal de Cuentas ha vulnerado el artículo 4 del tratado de la Unión sobre la cooperación leal, según el cual los estados miembros deben evitar que sus órganos tomen decisiones que pongan en peligro los objetivos de la Unión Europea y la aplicación de las sentencias dictadas por el TJUE.

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"El incumplimiento deliberado de una sentencia del Tribunal de Justicia por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, acompañado de su tergiversación pública mediante una nota de prensa oficial, afecta al valor del Estado de Derecho en que la Unión se fundamenta", recoge la denuncia.