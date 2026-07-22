Con este caso, ya son en total 11 los municipios andaluces declarados como área en alerta por la Fiebre del Nilo Occidental

El primer caso de fiebre del Nilo occidental confirmado esta temporada en Andalucía, detectado en Palomares del Río, Sevilla

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Sevilla permanece en alerta ante la confirmación del segundo caso del virus del Nilo en la provincia. El último, concretamente, ha sido detectado en un varón de Villamanrique de la Condesa que empezó a presentar los primeros síntomas el 13 de julio y al que se le realizó una PCR en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado el resultado informando de que el nuevo caso es leve y ha sido detectado a través de la vigilancia establecida de casos leves humanos de acuerdo con el Programa de Vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo Occidental (FNO) de Andalucía.

Villamanrique de la Condesa, en alerta por la circulación del virus del Nilo

Tras la confirmación del segundo caso en la provincia, la Consejería ha declarado en alerta por circulación del virus al municipio de Villamanrique de la Condesa por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta un periodo equivalente en el que no se declaren casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio.

Ello, de acuerdo con el protocolo dictado, supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al virus del Nilo.

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Por su parte, el Ayuntamiento de la localidad, a través de sus redes sociales, ha informado de que suspende temporalmente las actividades de la Ciudad del Verano al menos durante este miércoles y jueves por precaución y debido a la intensificación de la fumigación en zonas de vegetación, y las instalaciones deportivas municipales permanecerán cerradas los dos días.

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Ante la situación, desde el consistorio se procederá a intensificar las acciones del Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del VNO, incluyendo tratamientos adulticidas y aumentando la información y sensibilización sobre la protección frente a mosquitos transmisores.

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De igual modo, llaman a la población a “seguir las recomendaciones que periódicamente se transmiten por los canales oficiales de información".

11 municipios en alerta por virus del Nilo en Sevilla

Con este caso, ya son en total 11 los municipios andaluces declarados como área en alerta junto a Pulpí en Almería, Torredonjimeno en Jaén; y Almensilla, Aznalcázar, Coria del Río, Constantina, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla.

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Hasta la fecha, se han diagnosticado dos casos leves de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía después de haber realizado estudios de laboratorio a 222 usuarios y despistaje de arbovirosis en 91 pacientes con meningitis víricas y 688 determinaciones para virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre con resultado negativo.

Por otro lado, tampoco se ha detectado circulación del patógeno en équidos ni en aves silvestre en Andalucía, con 208 aves analizadas.