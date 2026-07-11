El hombre ingresó el viernes en la unidad de alto tratamiento y aislamiento del Clínic con síntomas compatibles con esta enfermedad

Muere un hombre de 84 años por fiebre hemorrágica de Crimea-Congo tras sufrir una picadura de garrapata

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Un paciente ingresado en el Hospital Clínic de Barcelona por posible fiebre hemorrágica de Crimea-Congo ha dado negativo en las pruebas para detectar esta enfermedad vírica, según ha informado la conselleria de Salud en un comunicado este sábado. El hombre ingresó el viernes en la unidad de alto tratamiento y aislamiento del Clínic con síntomas compatibles con esta enfermedad, que ya ha quedado descartada.

El afectado se encuentra bien y se le mantiene en estudio para diagnosticar qué dolencia padece. La conselleria de Salud ha recalcado que este episodio "no representa ningún peligro para la población". Precisamente, un hombre de 84 años murió este viernes por fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, al que fue trasladado desde Salamanca cuando dio positivo tras acudir al hospital por una picadura de garrapata.

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Algunos estudios apuntan a la circulación del virus en animales salvajes

La fiebre hemorrágica Crimea-Congo es una enfermedad vírica que se transmite principalmente a través de estos parásitos. Aunque en menor medida, también es posible el contagio por la sangre o tejidos de otros animales infectados. En España el virus circula como mínimo desde 2010, cuando se detectó en Cáceres, y en 2016 se identificó el primer caso en humanos.

Desde entonces se han dado casos puntuales, aunque nunca en Cataluña. Sin embargo, algunos estudios apuntan a la circulación del virus en animales salvajes en zonas rurales muy delimitadas. Cuando da síntomas, la enfermedad causa fiebre, dolores, mareos y diarrea. Posteriormente puede provocar un cuadro de hemorragia grave e incluso mortal en un 2-30% de los casos, dependiendo del brote.

¿Cómo se transmite entre humanos?

Entre personas con síntomas, la transmisión entre humanos puede producirse por contacto estrecho con sangre, secreciones u otros fluidos, y el riesgo es mayor en los últimos estadios de la enfermedad.

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No hay un tratamiento específico para la fiebre hemorrágica, así como tampoco vacunas. Es una enfermedad grave de declaración obligatoria, por lo que hay que tratarla en aislamiento en unidades especializadas.

La principal medida de prevención, recuerda Salud, es evitar a las garrapatas utilizando ropa y calzado adecuado en zonas boscosas, y verificar que se quitan "totalmente" en caso de picadura.