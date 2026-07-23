Conocidas como las 'everything showers', consisten en sesiones largas bajo el agua, haciendo uso de una lista cada vez más extensa de productos

Expertos coinciden en que una mayor duración no es sinónimo de mejores resultados, pues a pesar de que los pasos que componen la rutina tienen sentido por separado, el problema está en la acumulación

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Un nuevo ritual de autocuidado se ha viralizado en redes sociales, una tendencia que invita a disfrutar de un tratamiento corporal y capilar lento una vez por semana. Conocidas como las 'everything showers' (duchas para todo), consisten en sesiones largas bajo el agua, haciendo uso de una lista cada vez más extensa de productos, una rutina de unos 50 minutos de duración.

Se trata de un fenómeno que comenzó a circular por TikTok a finales de 2021, que con el paso del tiempo ha ido adquiriendo más fuerza y que ahora se ha convertido en un ritual que mezcla higiene, tratamiento corporal y capilar, y una estética de spa doméstico. Los expertos ya han advertido que estas rutinas pueden ser peligrosas para nuestra piel.

Dermatólogos coinciden en que, a pesar de que los pasos que componen la rutina tienen sentido por separado, el problema está en la acumulación. "La epidermis tiene un límite y conviene no convertir la ducha en un tratamiento de choque", advierte Irene Serrano, directora dermocosmética de Dermalogica.

Más tiempo y más productos no se relacionan con una rutina saludable

Lejos de lo que prometen, combinar en una misma sesión de ducha el agua caliente, diferentes geles, la exfoliación, el afeitado, los productos perfumados, los limpiadores íntimos, los ácidos corporales y las mascarillas puede conllevar efectos perjudiciales para nuestra piel.

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Aunque al principio los efectos en la piel son visiblemente saludables, "horas después puede aparecer picor, tirantez o rojez. Esa suavidad inmediata no siempre significa que la piel esté mejor", explica Estefanía Nieto, directora dermocosmética de ‘Medik8’.

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"El problema aparece cuando la rutina deja de responder a las necesidades reales de la piel y se convierte en una acumulación constante de pasos y productos que ocasiona más estrés que placer", explica Lidia Maroñas, dermatóloga y miembro del GEDET y directora de la Clínica Oneskinmed.

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"La piel no está diseñada para tolerar horas de exposición al agua y detergentes. Muchas veces vemos justo el efecto contrario: irritación, alteración de la barrera cutánea, sensibilidad o brotes inflamatorios", continúa.

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Estos rituales también suponen gasto de agua excesivo

Pero otro aspecto a tener en cuenta es el gasto de agua que supone esta rutina. En España, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) calcula que una ducha gasta alrededor de 10 litros por minuto. Si estos datos se llevan a estas duchas tan extensas con una sesión promedio de 50 minutos, el gasto rondaría los 500 litros.

Se trataría por tanto de un consumo medio diario de agua muy por encima del habitual en los hogares españoles, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa en 128 litros por habitante y día.

Por tanto, expertos coinciden en que una mayor duración no es sinónimo de mejores resultados. El abuso de productos pueden resultar dañinos para nuestra piel. Carlos Morales Raya subraya que la ducha idea dura entre 5 y 10 minutos, a una temperatura templada y que contenga limpiadores suaves.