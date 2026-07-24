Primer trasplante de órganos entre dos personas con VIH en España

Asun Chamoso 24 JUL 2026 - 14:29h.

La intervención fue un trasplante de riñón con cirugía robótica a un hombre de mediana edad

La normativa se aprobó en 2025 tras cuatro décadas de prohibición

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BarcelonaEl Hospital Vall d'Hebron ha realizado el primer trasplante de órganos en España entre dos personas con VIH. Una intervención posible tras la normativa aprobada el año pasado, que deroga una prohibición vigente durante casi cuatro décadas. Los protagonistas son dos hombres de mediana edad. El receptor padecía una glomerulonefritis crónica, no relacionada con el VIH, que se complicó hasta el punto de requerir un trasplante de riñón, que se realizó mediante cirugía robótica.

La intervención se prolongó durante cuatro horas. "El trasplante renal de donante vivo ofrece mejores resultados que el de donante fallecido también en personas con infección por VIH. Además, el hecho de que se realizara mediante cirugía robótica supone un menor impacto físico para el paciente que la cirugía convencional, ya que reduce el riesgo de infección, favorece la recuperación postoperatoria y disminuye las complicaciones de la pared abdominal", explica Enric Trilla, jefe del Servicio de Urología.

"Los resultados de los trasplantes en personas con VIH son comparables a los de la población general gracias a los avances en la terapia antirretroviral, al control eficaz de la coinfección por el virus de la hepatitis C y a la experiencia de los equipos clínicos especializados", señala Francesc Josep Moreso, jefe de sección de la Unidad de Trasplante Renal, que ha llevado a cabo este trasplante entre dos personas con VIH tras la autorización de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), gracias al cambio normativo.

Más oportunidades de trasplante

La terapia antirretroviral (TAR) combinada ha transformado la infección por VIH en una enfermedad crónica tratable, con una esperanza de vida similar a la de la población general. Por este motivo, las personas con VIH en tratamiento, con carga viral suprimida o un buen control del virus, presentan problemas de salud equiparables a los del resto de la población. "Vall d'Hebron vuelve a situarse a la vanguardia: en 1981 fuimos el primer hospital de España en diagnosticar a un paciente con VIH y, ahora, 45 años después, hemos realizado el primer trasplante del país entre dos personas con VIH", resume Albert Salazar, gerente del Hospital Universitari Vall d'Hebron.

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En España, la orden que autoriza el trasplante entre donantes y receptores con VIH fue aprobada en 2025, derogando una normativa de 1987 que lo prohibía. Desde 2005, las personas con VIH ya podían recibir órganos procedentes de donantes sin VIH, siempre que cumplieran una serie de requisitos, como tener una carga viral indetectable o suprimible mediante tratamiento antirretroviral y no haber presentado infecciones oportunistas, salvo la tuberculosis, la candidiasis esofágica o la neumonía por Pneumocystis jirovecii.

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"Desde la Organización Nacional de Trasplantes hemos impulsado el cambio normativo que ha hecho posible el trasplante de órganos entre personas con VIH, junto con un protocolo nacional que garantiza su desarrollo de forma segura y homogénea. Nuestro objetivo no es solo aumentar las oportunidades de trasplante, sino también hacer efectivo el derecho de las personas con infección por VIH a ser donantes de órganos si así lo desean. Quiero felicitar a Vall d'Hebron por este hito para nuestro sistema de trasplantes y por haber convertido en una realidad clínica lo que los avances científicos y el cambio regulatorio ya permitían", afirma Beatriz Domínguez-Gil, directora general de la ONT.

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"Un hito médico"

“Haber realizado en Vall d'Hebron el primer trasplante de España entre personas con VIH, después de que el año pasado se corrigiera la limitación normativa existente, supone un hito médico para el Hospital y contribuirá también a reducir el tiempo de espera de estos pacientes. Cada año, alrededor de 50 personas con VIH esperan un órgano en España: 30 un trasplante renal, 15 un trasplante hepático y cinco un trasplante de corazón, pulmón o páncreas, según datos de la ONT”, explica Albert Sandiumenge, coordinador de Programas de Donación y Trasplantes de Vall d'Hebron.

En concreto, el hospital ha realizado hasta la fecha cinco trasplantes de pulmón en personas con VIH (con un paciente más en lista de espera), 25 trasplantes de riñón (con dos pacientes en espera) y 35 trasplantes de hígado.

"Gracias al tratamiento antirretroviral, una infección por VIH bien controlada ya no representa hoy un obstáculo para que un trasplante tenga éxito entre pacientes con VIH adecuadamente seleccionados. Que las personas con infección por VIH puedan ser donantes supone un avance muy importante en términos de derechos, igualdad e inclusión para este colectivo", destaca Jordi Navarro, médico adjunto del Servicio de Enfermedades Infecciosas.

El primero, en 2008

El primer trasplante entre dos personas con VIH se realizó en 2008 en la República de Sudáfrica y fue, precisamente, un trasplante renal. Ante los buenos resultados obtenidos, tanto en supervivencia de los pacientes como por la ausencia de fracasos virológicos e infecciones oportunistas relacionadas con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), otros países comenzaron a autorizar los trasplantes entre donantes y receptores con VIH.

En 2013, Estados Unidos aprobó una ley que autoriza este tipo de trasplantes en el marco de estudios clínicos. Desde noviembre de 2024, los trasplantes de hígado y riñón entre personas con VIH forman parte de la práctica clínica habitual.

En Europa occidental, la mayoría de los países permiten los trasplantes entre donantes y receptores con VIH. En concreto, el trasplante de órganos entre personas con infección por VIH está expresamente autorizado en seis países, entre ellos España desde 2025; prohibido en 11 y no regulado en 18. Hasta la fecha, se ha realizado un número limitado de trasplantes entre personas con VIH en países europeos, principalmente en Italia, Reino Unido y Francia.