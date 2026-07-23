El Hospital Clínic de Barcelona se convierte en el primer centro de España con la doble acreditación de excelencia en implante de prótesis de pene

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El Hospital Clínic Barcelona ha recibido la doble acreditación como Centro de Excelencia en implantación de prótesis de pene por parte de Coloplast y Boston Scientific, las dos principales empresas del sector. Se trata de un reconocimiento único en España que distingue a los centros con mayor actividad quirúrgica, excelentes resultados clínicos, programas de formación especializada y una destacada actividad investigadora.

Un referente nacional en cirugía protésica

Los profesionales del Servicio de Urología del Hospital Clínic, dirigido por el Dr. Antonio Alcaraz, han implantado más de 300 prótesis de pene en los últimos cuatro años, convirtiéndose en el centro con mayor volumen de intervenciones de este tipo en España.

En la actualidad, el hospital realiza cerca de 80 operaciones al año y recibe pacientes derivados de distintos puntos del país como centro de referencia. El Servicio de Urología forma parte del Instituto Clínico de Nefrología y Urología, dirigido por la Dra. Rosa Ramos: "Más allá del reconocimiento, nos posiciona como un centro de excelencia. Un centro que dispone de los mejores implantes y de la mejor técnica quirúrgica, y eso siempre tiene un impacto positivo en los pacientes, porque tendremos menos complicaciones, mejores resultados quirúrgicos y una mayor satisfacción", destaca el Dr. Josep Torremadé, andrólogo del Servicio de Urología y responsable de la Sección de Andrología del Hospital Clínic Barcelona.

La doble acreditación refuerza la posición del Hospital Clínic como uno de los centros europeos de referencia en cirugía de prótesis de pene.

El hospital ocupa la segunda posición en Europa en el registro Phoenix de prótesis de pene de la Asociación Europea de Urología, un reconocimiento que refleja tanto el elevado volumen de actividad como la experiencia acumulada de sus especialistas.

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El Dr. Lluís Peri, jefe de sección de Cirugía Reconstructiva Urogenital, también ha subrayado la importancia del trabajo conjunto de urólogos, personal de enfermería y anestesiología para alcanzar estos resultados.

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Formación, investigación y excelencia asistencial

La actividad del programa no se limita a la asistencia clínica. En los dos últimos años, la unidad ha publicado 12 artículos científicos relacionados con esta área, organiza anualmente varios cursos internacionales y cuenta con un programa docente que forma a especialistas procedentes de diferentes países: "Los requisitos necesarios para obtener estas acreditaciones no son sencillos. En primer lugar, porque se exige un determinado volumen de implantes, pero también es una cuestión de resultados, formación e investigación. Es la combinación de todos estos factores lo que nos permite obtener estas acreditaciones", explica el Dr. Torremadé.

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La implantación de una prótesis de pene está indicada para pacientes con disfunción eréctil que no han respondido a tratamientos convencionales, como la medicación oral, o que buscan una solución permanente. También puede emplearse en algunos casos de enfermedad de Peyronie compleja o de priapismo.

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Muchos de estos pacientes presentan antecedentes de diabetes, cirugía o tratamiento por cáncer de próstata o de vejiga, así como factores de riesgo cardiovascular que afectan a la función eréctil.

Cómo funciona la prótesis de pene

La prótesis es un dispositivo médico completamente implantado en el interior del cuerpo que permite al paciente conseguir una erección cuando lo desee. Los modelos más avanzados son las prótesis hidráulicas de tres componentes, cuyo funcionamiento se asemeja al de una erección fisiológica.

El sistema está compuesto por dos cilindros implantados en los cuerpos cavernosos del pene, una pequeña bomba situada en el escroto y un reservorio ubicado cerca de la vejiga.

La intervención se realiza mediante una incisión de aproximadamente dos centímetros en el escroto, prácticamente imperceptible. El mecanismo de activación queda integrado en esta zona y los especialistas suelen explicarlo a los pacientes como si se tratara de un "tercer testículo", ya que puede manipularse fácilmente sin ser visible. Con las prótesis actuales, la erección y el retorno al estado de flacidez son muy similares a los procesos naturales y, por lo general, no interfieren en el orgasmo ni en la eyaculación.

Recuperación rápida y excelentes resultados

La implantación de prótesis de pene es una cirugía altamente protocolizada en el Hospital Clínic. Actualmente, el 83 % de las intervenciones se realizan de forma ambulatoria, lo que permite que la mayoría de los pacientes reciban el alta el mismo día de la operación.

Los resultados también avalan el procedimiento: el 95 % de las prótesis continúan funcionando correctamente a los cinco años y el 90 % a los diez años. Además, la tasa de infección registrada en el Hospital Clínic es especialmente baja, situándose en tan solo un 0,6 %.

En este proceso desempeña un papel esencial el equipo de enfermería especializada, encargado tanto de la preparación del paciente como de su acompañamiento durante la recuperación y del aprendizaje en el uso del dispositivo.

Una mejora en la calidad de vida

Los especialistas destacan que el beneficio de esta cirugía va mucho más allá de resolver un problema físico. La implantación de una prótesis de pene contribuye a mejorar la autoestima, el bienestar emocional y la calidad de vida de los pacientes: "La prótesis de pene tiene un beneficio en la calidad de vida porque estamos ofreciendo una solución real a pacientes reales. La disfunción eréctil es una entidad muy frecuente, que puede afectar hasta al 50 % de la población y que tiene un gran impacto psicoemocional. Por tanto, más allá de que tratemos una enfermedad, estamos mejorando al paciente en su conjunto", concluye el Dr. Josep Torremadé.