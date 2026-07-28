Agencia EFE 28 JUL 2026 - 10:35h.

El dispositivo se coloca en la yema del dedo y, al entrar en contacto con el sudor, crea una reacción química que genera un pequeño voltaje capaz de medir la cantidad de medicamento de la que dispone el organismo de cada paciente

Ajustar la cantidad de fármaco en cada paciente es importante, pues una dosis baja puede parlizar, mientras que un exceso desencadena movimientos espasmódicos graves e incontrolables

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Un equipo de científicos de la Universidad de California ha desarrollado un parche flexible y portátil capaz de monitorizar de forma continua los niveles de medicación de un paciente con enfermedad de Parkinson. Según se explica en la revista científica PNAS, el dispositivo recoge información a través del sudor, sin necesidad de baterías, al colocarse en la yema del dedo.

Se trata de una tecnología capaz de medir la levodopa, el fármaco de referencia para manejar la pérdida de control motor causada por el párkinson. Aquí reside la importancia de este avance, pues prescribir la dosis correcta de este medicamento supone un reto: reducirlo deja a los pacientes sin poder moverse, mientras que un exceso desencadena movimientos espasmódicos graves e incontrolables.

La tecnología, aún experimental, podría permitir a los médicos personalizar con precisión los horarios de medicación de los pacientes en sus hogares, tal y como explica un comunicado de la Universidad de California en San Diego, que a través de un equipo de neurocientíficos e ingenieros lidera este trabajo.

El dispositivo genera un pequeño voltaje que indica el nivel de medicamento en el organismo del paciente

El parche se coloca en la yema del dedo, una zona con una alta densidad de glándulas sudoríparas. Este incorpora un gel absorbente especialmente diseñado que actúa como una esponja para el sudor. El gel contiene una mezcla altamente concentrada de sales y disolventes inocuos, que extrae el sudor de los poros, ya que el agua fluye naturalmente hacia las zonas con mayor concentración de sal.

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Cuando la levodopa presente en el sudor del paciente entra en contacto con las enzimas incorporadas en el parche, se desencadena una reacción química que genera un pequeño voltaje medible. La cantidad de voltaje generado sirve como indicador del nivel del medicamento del paciente: un voltaje menor indica niveles bajos, mientras que uno mayor indica niveles altos.

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En ensayos clínicos con voluntarios sanos y pacientes con párkinson, el parche monitorizó los niveles de levodopa con la misma precisión que los análisis de sangre de laboratorio estándar. Los datos revelaron que las personas con párkinson eliminan la levodopa de su organismo significativamente más rápido que aquellos voluntarios sanos. Este resultado explica por qué los síntomas de la enfermedad pueden empeorar tan repentinamente, señalaron los investigadores.

Esta tecnología sienta las bases para un sistema de circuito cerrado, donde un parche de monitorización de levodopa podría comunicarse con una bomba para administrar automáticamente las dosis precisas del fármaco justo cuando el cuerpo lo necesite.