Combatir la inactividad es uno de los elementos fundamentales durante el teletrabajo, movimientos que rompen con el sedentarismo y relajan articulaciones

Ajustar la altura de la pantalla, el apoyo lumbar y la profundidad del asiento son otras de las pautas que profesionales consideran importantes para prevenir lesiones posturales

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Cada vez son más las empresas y los profesionales que apuestan por el teletrabajo, sobre todo durante la temporada estival. Trabajadores se instalan así en segundas residencias o apartamentos de alquiler, lo que les obliga a improvisar sus propias oficinas con sillas o mesas no preparadas para ello. Un mal uso del inmobiliario puede causar dolor, sin embargo, expertos señalan que las lesiones posturales no llegan tanto por el equipo, sino por el sedentarismo.

Con el fin de evitar problemas, muchos apuestan por comprar sillas ergonómicas confiando en que gracias a ellas las lesiones crónicas no aparezcan. Sin embargo, la Dra. María Carreira Míguez, coordinadora del Grado de Fisioterapia de la Universidad Europea de Andalucía, explica que "investigaciones recientes subrayan que el riesgo musculoesquelético está más ligado al tiempo total en posturas fijas, que a la calidad del mobiliario de forma aislada".

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Accesorios y ajustes antes de comenzar a teletrabajar

La clave, añade, está en combatir la inactividad y explica que "la evidencia científica actual estima que el 60-70 % de la responsabilidad recae en el sedentarismo y el 30-40 % en el equipo". Además, no solo es la silla, pues existen otros factores que si no se tienen en cuenta también pueden traer dolor.

"Si hay que ajustar tres cosas antes de empezar a trabajar, estas deben ser la altura de la pantalla para que el borde superior coincida con los ojos, el apoyo lumbar para mantener la lordosis natural y la profundidad del asiento dejando un espacio de dos dedos hasta la parte posterior de la rodilla", detalla Carreira Míguez.

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El uso de accesorios específicos también puede ser determinante para evitar lesiones. "El ratón vertical es altamente eficaz para prevenir el síndrome del túnel carpiano al mantener una posición neutra y el reposapiés es vital solo si, al ajustar la silla a la mesa, los pies quedan colgando", especifica la coordinadora.

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Evitar el sedentarismo como clave para no desarrollar lesiones posturales

Carreira Míguez añade que "las lesiones por sobrecarga acumulada suelen manifestarse tras una o dos semanas de exposición continua a un entorno mal acondicionado". Para contrarrestar estos efectos, la integración de pausas activas que impliquen "realizar movimientos que rompan el patrón sedentario" en la jornada es fundamental para la postura.

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Algunos ejercicios que pueden ayudar a mantenerse activo incluso durante el teletrabajo comienzan con la retracción cervical llevando el mentón hacia atrás. Realizar aperturas de pecho entrelazando las manos atrás ayuda a contrarrestar los hombros caídos, mientras que hacer círculos de hombros hacia abajo ayuda a relajar el trapecio.

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"La cultura del teletrabajo debe evolucionar de 'estar sentado correctamente' a tener libertad para moverse y cambiar de posición frecuentemente", concluye María Carreira, recordando que "el movimiento es salud, hay que hacer deporte y llevar una buena alimentación para poder envejecer en buenas condiciones".