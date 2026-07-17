Cada vez más jóvenes están sufriendo problemas de espalda: la advertencia de los traumatólogos

Marta Egea 17 JUL 2026 - 06:45h.

Se está viendo un aumento de molestias cervicales, lumbares y contracturas entre adolescentes y jóvenes relacionado con el sedentarismo, las pantallas y las malas posturas

¿Tienes dolor de espalda y los sonidos te molestan? La ciencia encuentra una explicación y abre la puerta a nuevos tratamientos

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MadridEl dolor de espalda siempre ha sido considerado un problema casi exclusivo de adultos mayores o personas con trabajos físicamente exigentes. Sin embargo, los traumatólogos llevan tiempo observando un cambio que comienza a preocuparles: cada vez hay más adolescentes y jóvenes que consultan por molestias lumbares, cervicales y contracturas persistentes.

Lo que antes estaba asociado al envejecimiento ahora aparece incluso en personas de veinte o treinta años. Todo apunta a que el sedentarismo, las horas frente a las pantallas, las malas posturas, el estrés y la falta de ejercicio físico están creando una generación que pasa gran parte del día sentada y moviéndose mucho menos de lo que el cuerpo necesita. Los expertos advierten que no se trata únicamente de molestias pasajeras. En ciertos casos, estos hábitos pueden favorecer problemas musculares y articulares cada vez más tempranos.

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El dolor de espalda también es de jóvenes

Los traumatólogos advierten de que cada vez es más común encontrar adolescentes, universitarios y adultos jóvenes que acuden a consulta por dolores cervicales, lumbares o contracturas recurrentes, problemas que antes eran mucho menos frecuentes en estas edades.

Los especialistas relacionan este aumento con los profundos cambios que se ha experimentado el estilo de vida. Las nuevas generaciones pasan gran parte del día sentadas frente a ordenadores, tabletas o teléfonos móviles, reduciendo considerablemente el tiempo dedicado al movimiento y a la actividad física. Asimismo, muchas de estas horas transcurren manteniendo posturas poco adecuadas, con la espalda encorvada, los hombros adelantados y la cabeza inclinada hacia la pantalla. Esta combinación de sedentarismo y mala higiene postural produce una sobrecarga constante sobre la musculatura y las estructuras de la columna vertebral.

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Además, hay que sumar otro factor que preocupa especialmente a los traumatólogos: la pérdida de condición física general. Aunque muchas personas jóvenes no presentan enfermedades importantes, sí que tienen una musculatura menos preparada para sostener la espalda durante las actividades cotidianas. Cuando los músculos del abdomen, la zona lumbar y el tronco no están suficientemente fortalecidos, la columna soporta una mayor carga y aumenta el riesgo de sufrir molestias, rigidez y episodios de dolor con más frecuencia.

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El móvil y el “cuello tecnológico”

Uno de los fenómenos que más preocupa es el llamado “cuello tecnológico”, un problema cada vez más frecuente debido al uso prolongado que se hace del teléfono móvil. Aunque mirar el móvil parece un gesto totalmente inofensivo, mantener la cabeza inclinada hacia delante durante largos periodos puede alterar completamente la postura naturalde la columna cervical y aumenta enormemente la presión sobre músculos, vértebras y discos intervertebrales.

Los especialistas explican que la cabeza de un adulto pesa aproximadamente entre cuatro y cinco kilos cuando se mantiene en posición recta, pero cuanto más se inclina hacia delante, mayor es la carga que soporta el cuello. Algunas investigaciones estiman que una inclinación de unos 45 o 60 grados puede hacer que la presión equivalente sobre la zona cervical aumente hasta superar los 20 kilos. El problema es que muchas personas mantienen esa postura durante horas y horas mientras se utilizan redes sociales, responden mensajes, ven vídeos o trabajan desde el móvil.

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Las consecuencias suelen aparecer de forma progresiva. Al principio puede sentirse simplemente rigidez o cansancio cervical, pero con el tiempo comienzan a aparecer contracturas, dolor en hombros, molestias entre los omóplatos, cefaleas tensionales e incluso sensación de hormigueo en brazos en ciertos casos. Asimismo, los expertos alertan de que el problema ya no afecta únicamente a adultos: cada vez más adolescentes presentan dolores cervicales relacionados con el uso intenso de pantallas desde edades muy tempranas.

Esta postura no solo afecta al cuello, la postura adelantada de la cabeza modifica toda la alineación corporal, favoreciendo los hombros encorvados, tensión en la espalda alta y sobrecarga lumbar. Es decir, una mala postura mantenida frente al móvil termina afectando prácticamente a toda la columna vertebral.

Otros factores que influyen en los problemas de espalda

El sedentarismo es uno de los factores que más preocupa actualmente a traumatólogos y fisioterapeutas. El cuerpo humano está diseñado para moverse, pero muchas personas jóvenes pasan gran parte del día sentadas frente al ordenador, estudiando o usando el móvil. Esto hace que se debilite progresivamente la musculatura encargada de sostener la columna vertebral, especialmente la zona lumbar, el abdomen y el tronco. Cuando estos músculos pierden fuerza y resistencia, la espalda soporta una mayor carga y aparecen con más facilidad molestias, rigidez y contracturas.

El problema se agrava porque las malas posturas ya no se mantienen solo durante unos minutos, sino durante horas seguidas. Muchos jóvenes estudian o trabajan encorvados sobre el portátil, sentados en sillas poco ergonómicas o incluso desde el sofá o la cama.

A esto hay que sumar otro factor que muchas veces pasa desapercibido: el estrés. La espalda también refleja la tensión emocional y psicológica. Durante épocas de presión laboral, exámenes o ansiedad, muchas personas contraen de forma involuntaria los músculos del cuello, los hombros y la zona lumbar, manteniendo el cuerpo en un estado continuo de alerta. Como consecuencia, aparecen dolores musculares, sensación de rigidez y contracturas persistentes.