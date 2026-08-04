Redacción Uppers 04 AGO 2026 - 20:17h.

Un estudio de la Universidad de California ha revelado que pasar mucho tiempo frente a la televisión provoca daños cerebrales

El tipo de lesión cerebral que podría explicar el alzhéimer, según un estudio

Compartir







Un estudio de la Universidad del Sur de California, Estados Unidos, ha descubierto que las personas que se pasan mucho tiempo viendo la televisión mostraban una reducción del volumen de ciertas áreas del cerebro asociadas a la memoria.

Además, daños irreparables de la sustancia blanca del cerebro que está asociada al envejecimiento, el riesgo de accidente cerebrovascular, el deterioro cognitivo y la demencia. “Durante años nos hemos centrado en cuánto tiempo pasan sentadas las personas. Nuestro hallazgo sugiere que también deberíamos prestar atención a lo que hacen mientras están sentadas”, dice David Raichlen, el profesor de ciencias biológicas y antropología de la Universidad.

Los resultados del estudio no se deben únicamente al acto sedentario de ver la televisión, sino que hay otro tipo de actividades que no presentaban las mismas asociaciones, lo que indica que lo que uno hace mientras está sentado puede tener mucha más importancia de lo que se pensaba.

Las conclusiones del estudio

Los investigadores, para obtener estas conclusiones, analizaron un total de 1.700 adultos, con una edad promedio de 53 años, que participaron en el Estudio de Riesgo de Aterosclerosis en las Comunidades entre 1987 y 1989, un estudio de larga duración que trata sobre la población estadounidense y que está diseñado a investigar la salud cardiovascular y cerebral.

PUEDE INTERESARTE Guía práctica para viajar sin contratiempos con una persona con alzhéimer este verano

Además, también se preguntó a los pacientes con qué frecuencia, en una escala que iba desde ‘nunca o rara vez’ hasta ‘muy a menudo’ veían la televisión durante su tiempo libre y cuánto tiempo de su jornada laboral pasaban sentados. Durante más de 20 años, los participantes se sometieron a una resonancia magnética cerebral.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los investigadores hallaron volúmenes menores en áreas asociadas con los primeros signos de la enfermedad de Alzheimer y mayores volúmenes de hiperintensidades de la sustancia blanca, un indicador de la enfermedad de los pequeños vasos sanguíneos cerebrales asociada con el deterioro cognitivo y la demencia.