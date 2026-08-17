Antoni Mateu 17 AGO 2026 - 17:06h.

Olivia Génova, CEO y cofundadora de Nataly Life, explica en qué consiste su producto que pone el foco en la principal causa de mortalidad materna en todo el mundo

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En España se desarrolla una nueva tecnología para el sector clínico. Pero no lleva ni IA ni chips, y tampoco va conectada a internet. Se trata de una compresa que mide, de forma exacta y en tiempo real, el sangrado producido de una hemorragia posparto.

La idea la lleva a cabo Olivia Génova, CEO y cofundadora de Nataly Life, empresa que ha creado a raíz de centrarse en este problema. En una entrevista con la web de 'Informativos Telecinco' su creadora explica varias cuestiones para conocer el funcionamiento de este dispositivo, del cual “ya se están probando diferentes materiales” según afirma.

Una compresa que mide la sangre que se pierde

El producto en desarrollo tiene como objetivo que, una vez esté colocado, sea capaz de cuantificar la sangre que se pierde en caso de una hemorragia posparto: “Consiste en una arquitectura multicapa absorbente diseñada para canalizar la sangre de forma controlada a través del material, de modo que el grado de saturación de la compresa se corresponde con un volumen conocido de sangre absorbida”.

De esta primera canalización pasa a unas “ventanas de visualización calibradas situadas en el exterior de la compresa" para conocer, "de un simple vistazo y sin retirar la compresa cuánta sangre se ha perdido".

Un dispositivo de valiosa utilidad ya que, según explica Génoveva, "si la pérdida de sangre alcanza los 500 mililitros, el umbral que define una hemorragia posparto, se activa el protocolo y se administra el tratamiento de forma precoz”.

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Génova matiza que este producto “ni diagnostica ni trata” una hemorragia, sino que es una “herramienta de monitorización que ayuda a tomar decisiones”.

Más allá del sangrado posparto

Aunque el foco principal de aplicación es para llevar un conteo exhaustivo de la sangre perdida en el posparto, Olivia Génova relata que la idea es extender los usos en un futuro:“Como el menstrual o el asociado a otras intervenciones ginecológicas, e incluso ayudar en el seguimiento de patologías como la endometriosis”. Aunque, por el momento, “el foco está completamente puesto en el desarrollo y la validación clínica de Nataly para la hemorragia posparto”.

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“Una carrera contra el tiempo”

La detección tardía, explica la creadora, “es el problema”. De ahí alude al hecho de la necesidad de acudir a “tratamientos mucho más complejos e invasivos, como transfusiones de sangre, embolizaciones arteriales, balones intrauterinos o, en los casos más graves, una histerectomía, que supone la pérdida de la fertilidad”.

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“Es una carrera contra el tiempo y por eso es tan importante disponer de una cuantificación objetiva del sangrado”, añade. También referencia a un estudio impulsado por la Organización Mundial de la Salud que respalda el escenario: “se demostró que cuantificar el sangrado y actuar de forma temprana reduce un 60 % los casos de hemorragia posparto grave”.

“Me sorprendió que todavía se estimaran las mediciones”

Génova explica que la idea le surgió mientras estudiaba Ingeniería Biomédica en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona: “Me sorprendió descubrir que, a pesar de que la hemorragia posparto es la principal causa de mortalidad materna en el mundo, el sangrado sigue estimándose visualmente”.

De ahí, lamenta que “el método -para detectar la pérdida de sangre durante el posparto- depende, en gran medida, de la experiencia y formación del profesional sanitario y que numerosos estudios han demostrado que suele infravalorar la cantidad real de sangre perdida”.

Por el momento, relata que están probando diferentes materiales para construir la compresa, a falta de que el diseño final en este aspecto esté listo para ser aprobado por los diferentes órganos reguladores.