La Sanidad Navarra investiga el foco del brote de legionela detectado hace cinco días en Burlada y Villava

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Un brote de legionelosis fue detectado y localizado en la Comarca de Pamplona, el pasado 4 de septiembre, según ha ido informando el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. El origen comenzó con dos casos en Burlada y uno en Villava y en apenas cinco días ya son 31 las personas infectadas, la mayoría han requerido hospitalización.

El Servicio de Microbiología Clínica del Hospital Universitario de Navarra identificó esto tres primeros casos de residentes en Burlada y uno en Villava que se sumaron a otros dos, todos confirmados el miércoles 2 de septiembre, aunque explicaron que estos casos esporádicos suelen deberse a exposiciones puntuales y es habitual que no supongan un riesgo para otras personas, según ha publicado Noticias de Navara.

Las autoridades sanitarias navarras, sin embargo, desde ese mismo día han tomado medidas para identificar la existencia de un posible foco de exposición que podría generar más casos.

El viernes 4 de septiembre se realizaron comprobaciones en los controles del agua de abastecimiento y las características de la red y estos análisis descartaron su posible relación con el brote.

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La sospecha de posibles focos se trasladó a las torres de refrigeración de zonas próximas y se recogieron muestras este lunes 7 y se ha aplazado su puesta en marcha hasta su cumplimiento.

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La mayoría de los infectados por legionela han sido hospitalizados

Hasta el momento se han contabilizado un total de 31 casos de este brote, la mayoría de la zona de Burlada y Villava, y otro porcentaje menor en otros barrios de los alrededores, como Txantrea, Erripagaina y Sarriguren, según las autoridades sanitarias de Navarra.

Los casos detectados, son en su mayoría hombres de 65 años o más, que han requerido hospitalización, aunque también hay personas infectadas con edades comprendidas entre 35 y 90 años.