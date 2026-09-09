Los nuevos efectos de Ozempic que sorprenden a los expertos: alcohol, adicciones y enfermedades respiratorias

Silvia Asiain 09 SEP 2026 - 17:09h.

Los expertos destacan que la semaglutida actúa sobre el cerebro y puede ayudar a controlar el consumo de alcohol y otras adicciones

Los fármacos como Ozempic podrían ralentizar el envejecimiento y prolongar la esperanza de vida, según un estudio

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El debate sobre los beneficios o las contraindicaciones de Ozempic tiene lugar cada semana. El medicamento se lanzó para la diabetes y se convirtió en algo casi milagroso para adelgazar.

Los expertos afirman que también funciona en casos de adicción y que hasta retrasa el envejecimiento. No obstante, los efectos secundarios que provoca también siguen bajo lupa.

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El uso de ozempic se amplía

Ozempic se autorizó para tratar a los enfermos de diabetes tipo 2, pero quienes comenzaron a pincharse el medicamento perdían kilos, y ese hallazgo revolucionó su uso. "Se está vendiendo cada vez más porque sus utilidades también están en aumento", explican los farmacéuticos.

La semaglutida imita la acción de la hormona GLP 1, que regula los niveles de azúcar en sangre y genera la sensación de saciedad después de comer. Pero los últimos ensayos evidencian que ayuda además a controlar el consumo abusivo de alcohol.

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"Tiene un efecto sobre el cerebro, en las emociones, en la cognición y en la conducta. Las personas decían, doctor, tenía problemas con el alcohol y ya no los tengo, o ya controlo o ya he disminuido muchísimo mi apetencia por el alcohol", explica Néstor Szelman, psiquiatra y presidente de la Fundacion Patología Dual. Para quienes están en proceso de desintoxicación, esta molécula es una herramienta más.

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"Les ayuda a consolidar los nuevos hábitos también y, con eso, ellos refuerzan también ese periodo de recuperación personal", precisa José Miguel Izquierdo, director del centro Vida Nova. Patricia llegó al centro por su adicción a la cocaína y toma ozempic para controlar la ansiedad y los atracones de comida: "La verdad que me está ayudando mucho, porque lo sigo tomando".

Otro estudio en el que han participado 80.000 pacientes con diabetes y obesidad apunta que las personas con asma y EPOC redujeron las crisis. "Puede tener también una actividad antiinflamatoria específica a nivel pulmonar", precisa la neumóloga Jéssica González. "Disminuye los infartos y disminuye los ictus", sentencia Joan Carles March, experto de salud pública. Todavía es pronto para que se autorice para otros usos, pero los hallazgos abren nuevas vías de investigación.