Un estudio descubre en las pestañas postizas ácaros que pueden provocar irritación, sequedad ocular y disfunción de las glándulas sebáceas

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Las extensiones de pestañas se han convertido en un recurso habitual para conseguir una mirada más intensa sin recurrir al maquillaje diario. Pero detrás de ese tratamiento estético puede existir un problema para la salud ocular que muchas usuarias desconocen: pequeños ácaros que viven alrededor de las pestañas. Un estudio realizado entre mujeres jóvenes que usan extensiones de pestañas con regularidad reveló que la mayoría tiene pequeños ácaros, llamados 'Demodex folliculorum', que viven en sus pestañas, según expertos de la Universidad Médica Nacional Conmemorativa Pirogov (Ucrania). Estos ácaros pueden causar una reacción dolorosa en la piel llamada demodicosis.

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La investigación, presentada el sábado en el 44.º Congreso de la Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y Cirugía Refractiva (ESCRS), que se celebra en Londres (Reino Unido), también muestra que muchas de las mujeres tienen síntomas de irritación ocular y la mayoría tiene problemas con las pequeñas glándulas cerca de las pestañas, llamadas glándulas de Meibomio, que producen una sustancia aceitosa para evitar que los ojos se resequen.

Podría evitarse con medidas sencillas de higiene

Los investigadores afirman que algunas medidas de higiene sencillas, como limpiar las pestañas y tratar la infestación de ácaros cuando sea necesario, podrían hacer que las extensiones de pestañas sean mucho más seguras. El estudio se presentado por parte de la doctora Tetiana Zhmud, del Departamento de Oftalmología de la Universidad Médica Nacional Conmemorativa Pirogov, en Vinnytsia, Ucrania.

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"Las extensiones de pestañas son un procedimiento cosmético muy popular entre las mujeres jóvenes, ya que les dan la apariencia de pestañas más largas y abundantes sin necesidad de usar rímel", explica la investigadora, quien advierte de que "cada vez hay más evidencia que sugiere que este procedimiento puede causar problemas en la superficie del ojo, como irritación, sequedad ocular y disfunción de las glándulas de Meibomio". No obstante, afirma, "la relación entre las extensiones de pestañas y la demodicosis aún no se comprende del todo".

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Estudio en 345 mujeres menores de 30 años

La doctora Zhmud y sus colaboradores realizaron una encuesta a 345 mujeres de entre 16 y 28 años. Descubrieron que casi una cuarta parte se había puesto extensiones de pestañas alguna vez. Más de la mitad (58%) se las ponía cada tres o cuatro semanas. Casi la mitad de las que se habían puesto extensiones de pestañas (47,6%) manifestaron haber experimentado molestias, enrojecimiento, lagrimeo o picazón después del procedimiento. Los investigadores utilizaron una técnica llamada meibografía, en la que la luz infrarroja permite visualizar las glándulas de Meibomio a través de los párpados. Entre las mujeres que se habían puesto extensiones de pestañas al menos diez veces, los investigadores descubrieron que la mayoría (85%) presentaba signos de disfunción de las glándulas de Meibomio. Esto significa que las glándulas estaban obstruidas o no producían el aceite necesario para mantener los ojos hidratados.

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A continuación, los investigadores utilizaron un microscopio para examinar muestras de pestañas de 25 mujeres que usaban extensiones de pestañas con regularidad. En todas menos en una, encontraron ácaros cutáneos Demodex folliculorum. En 18 de ellas, se observaron signos de irritación cutánea típicos causados por estos ácaros, como picazón e irritación alrededor de los párpados, enrojecimiento, hinchazón, pestañas pegadas entre sí y descamación en la base de las pestañas.

"Nuestros hallazgos no sugieren que las personas deban evitar por completo las extensiones de pestañas. Sin embargo, resaltan la importancia de una higiene adecuada de los párpados, el conocimiento de los síntomas y una evaluación oportuna cuando estos aparecen", señala la doctora Zhmud. Para un cuidado óptimo de las extensiones de pestañas, se recomienda el uso de un gel hipoalergénico sin conservantes, diseñado para la higiene terapéutica de los párpados, dos veces al día con un cepillo limpiador de pestañas. "En personas con infestación confirmada por Demodex, se puede considerar un tratamiento antiparasitario", añade.

La higiene puede marcar la diferencia

Para los médicos, estos hallazgos resaltan la importancia de considerar la blefaritis demodécica en pacientes con irritación crónica de los párpados, especialmente en aquellos que usan extensiones de pestañas con regularidad. Para los profesionales de la belleza, los resultados pueden respaldar el desarrollo de recomendaciones sobre la higiene palpebral y la necesidad de informar a sus clientes sobre los posibles riesgos para la salud ocular asociados con los procedimientos repetidos de extensiones de pestañas.

Los investigadores advierten que se trata de un estudio pequeño que no incluyó una comparación con mujeres jóvenes que no se habían puesto extensiones de pestañas. Sugieren que futuras investigaciones deberían incluir un grupo más amplio de personas con y sin extensiones de pestañas para analizar la cantidad de ácaros presentes y cómo se relaciona la frecuencia de uso de extensiones con la salud ocular y los síntomas de infestación por ácaros.

Cómo conseguir unas extensiones libres de ácaros

La idea clave es que la higiene debe centrarse en limpiar suavemente el borde de los párpados y la base de las pestañas, sin frotar agresivamente ni aplicar productos no indicados cerca del ojo.

Los especialistas recomiendan limpiar con regularidad y suavidad los párpados y la base de las pestañas, utilizando un limpiador específico para la zona ocular y evitando frotar con fuerza. La higiene palpebral ayuda a retirar restos y secreciones que pueden acumularse alrededor de las pestañas y a reducir el riesgo de problemas como la blefaritis.

Los síntomas más habituales son párpados rojos, hinchados o doloridos, picor, sensación de arenilla o quemazón, sequedad ocular y pequeñas escamas o costras alrededor de la raíz de las pestañas. También puede hacer que los párpados se peguen al despertarse. En algunos casos puede asociarse a problemas de las glándulas de Meibomio y favorecer la aparición de sequedad ocular.