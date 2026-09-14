Reino Unido va a prohibir el uso de freidoras en los comedores escolares: adiós al fish and chips

Pelayo Ortiz 14 SEP 2026 - 16:50h.

Uno de cada tres alumnos británicos termina el colegio con sobrepeso.

La obesidad infantil deja marcas en el ADN en los niños que la padecen, según un estudio de la Universidad de Granada

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¿Qué van a hacer en los colegios del Reino Unido sin su fish and chips? El objetivo es cuidar la alimentación de los niños, que haya menos sobrepeso y menos comida frita. Una de las medidas más sorprendentes es que va a prohibir el uso de freidoras en los comedores escolares. El Gobierno quiere acabar con esta comida tan tradicional como poco saludable. "La dieta habitual de esa sociedad tiende a consumir mucho producto elaborado, precocinado. La etapa escolar es un buen momento para poder hacer introducción de hábitos alimentarios saludables que pueden llevar hasta la edad adulta", señala Anna Burgués, Dietista y Nutricionista.

Los fritos desaparecerán de los menús de las escuelas e institutos del Reino Unido. Además de restringir al máximo azúcares, perritos, pizzas y demás. Anna Burgués explica que "el hecho de que uno de cada tres alumnos británicos termine el colegio con sobrepeso" explica este tipo de medidas. Y también que la caries dental sea la principal causa de hospitalización entre 5 y 9 años.

En España los menús escolares ya es saludable

En España, la nueva normativa sobre menús escolares en España, recogida en el Real Decreto 315/2025, también introduce cambios relevantes orientados a mejorar la calidad nutricional y fomentar hábitos saludables desde edades tempranas.

El objetivo principal es claro: adaptar la alimentación en los comedores escolares a criterios científicos actuales, priorizando alimentos frescos, sostenibles y equilibrados, y reduciendo aquellos que pueden perjudicar la salud si se consumen en exceso. El plan apuesta por un aumento del consumo de alimentos de origen vegetal, la reducción de carnes rojas y productos procesados, una mayor presencia de frutas, verduras y alimentos integrales y el uso de técnicas culinarias más saludables.

En los primeros platos se mantiene y refuerza el consumo de verduras de temporada y productos integrales, lo que implica una mayor importancia de las cremas de verduras, ensaladas variadas y platos con arroz integral o pasta integral. Otro cambio importante afecta a las guarniciones. Se reduce el uso de patatas, arroz y derivados, aumentando en su lugar las verduras y ensaladas. En cuanto a los postres, se prioriza el consumo de fruta de temporada y se introduce el yogur natural sin azúcares.

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Como señala a Informativos Telecinco José Luis Salcedo, de Catering Salcedo, los pequeños españoles pueden tener en el menú de hoy mismo arroz a la cubana con huevo cocido y pechuga de pollo en salsa de champiñones. Lo que es seguro es que "todos los días van a tener un aporte proteíco y las grasas van a ser saludables". Lo dicho, los niños británicos ya pueden decir adiós al fish and chips y, a la larga, lo agradecerán.