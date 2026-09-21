Agencia EFE 21 SEP 2026 - 12:51h.

Esta nueva terapia supone una única administración de células procedentes de la médula ósea de la propia paciente para estimular la formación de nuevo tejido óseo

Las pacientes a las que se les suministró este tratamiento como parte del ensayo clínico experimentaron mejoras en la formación de hueso y una disminución del dolor y de la discapacidad

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Una investigación desarrollada por expertos de Murcia en colaboración con científicos estadounidenses ha alcanzado una nueva terapia capaz de reducir el 94 % de las fracturas que sufren las mujeres con osteoporosis avanzada. Basada en el uso de células madre dirigidas, esta novedad evita que muchas de ellas tengan que tomar fármacos de manera crónica, pues en una sola sesión de este tratamiento se revertiría su situación.

Expertos del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia y del Miami Veterans Affairs Medical Center de Estados Unidos, con la participación también de investigadores de la Universidad de Murcia (UMU), del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) y de grupos académicos de la Red de Terapias Avanzadas (TerCel-TeraV Plus) del Instituto de Salud Carlos III han desarrollado este estudio.

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El doctor Robert Sackstein, autor principal del estudio y director del Programa de Glicobiología Traslacional del Miami Veterans Affairs Medical Center, ha detallado en un comunicado que esta investigación cambia la filosofía terapéutica aplicada hasta el momento para tratar la enfermedad.

Células madre dirigidas para estimular la formación de nuevo tejido óseo

Una de cada tres mujeres mayores de 50 años sufre osteoporosis, una dolencia que provoca alrededor de 10 millones de fracturas al año en todo el mundo. Hasta ahora, se trataba con fármacos que se deben de tomar de por vida, mientras que la nueva terapia propuesta supone una única administración de células madre mesenquimales de la médula ósea de la propia paciente para estimular la formación de nuevo tejido óseo.

Para garantizar el éxito del tratamiento, los investigadores modifican esas células madre mediante la aplicación de azúcares a la membrana celular con el objetivo de guiarlas y ayudar a estas células a introducirse en los huesos y reparar el tejido óseo.

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De esa manera, las células madre modificadas se administran a las pacientes por vía intravenosa en una sola sesión para estimular la creación de nuevo tejido óseo.

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El tratamiento se ha probado en un ensayo clínico con diez mujeres

La investigación se ha probado ya en un ensayo clínico con diez mujeres de entre 51 y 72 años con osteoporosis avanzada y que habían sufrido al menos una fractura, a la que se suministró este tratamiento de células madre y se les hizo un seguimiento durante seis años.

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Ninguna de las pacientes sufrió efectos secundarios graves, mientras que las biopsias realizadas antes del tratamiento y 120 días después mostraron un aumento significativo del área de tejido óseo. Todas experimentaron una reducción de las fracturas, así como mejoras en distintos parámetros relacionados con la formación de hueso y una disminución del dolor y de la discapacidad.

El estudio, cuyas conclusiones han sido publicadas por la revista 'Cell' y referenciadas por 'Nature', se va a trasladar ahora a un ensayo clínico más amplio, que está previsto que comience a lo largo de 2027 y que permitirá estudiar la terapia en un grupo mayor de mujeres de más de 50 años.

De manera escalonada, los investigadores plantearán ensayos multicéntricos que incorporen más hospitales, pacientes y países, con varios cientos de participantes.