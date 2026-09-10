Maitena Berrueco 10 SEP 2026 - 12:14h.

El informe de Osakidetza señala al zoledronato y al risedronato y da pautas a los profesionales médicos

Cómo saber si tus huesos se están volviendo frágiles con la edad, según Harvard

Compartir







Vitoria-GasteizEn Euskadi, Osakidetza estudia más de una quincena de casos de daños oculares oculares que podrían estar asociados al consumo de bisfosfonatos, unos fármacos diagnosticados de forma muy habitual para el tratamiento de la osteoporosis. La alteración visual y el dolor ocular son las reacciones más frecuentes.

Dada el elevado consumo de este tipo de fármacos, entre quienes sufren esta u otras enfermedades esqueléticas que debilitan los huesos y aumentan la fragilidad y el riesgo de sufrir fracturas ante golpes o caídas leves, un informe del departamento vasco de Salud, del que se ha hecho eco El Correo, advierte a los profesionales médicos para que se mantengan alerta ante la aparición de posibles reacciones entre ese tipo de pacientes.

PUEDE INTERESARTE Más de 530 personas atendidas en 11 comunidades tras el eclipse, la mayoría por dolencias oculares

En el informa, Osakidetza apunta a 17 casos de reacciones oculares que podrían estar asociados al consumo de bisfosfonatos, medicamentos que ayudan a preservar la densidad ósea y la fortaleza de los huesos.

Más casos cuando se administra por vía intravenosa

La incidencia, según señala la Sanidad vasca, es baja, pero no debe obviarse, de ahí que hayan solicitado a los sanitarios que, en caso de detectar este tipo de daños, sean puestos en conocimiento de las unidades de Farmacovigilancia de las distintas Organizaciones Sanitarias Integradas de Osakidetza. Asimismo, aconseja, en esos supuestos, suspender la administración de los bisfosfonatos y aplicar corticoides tópicos.

El informe señala al zoledronato, como el medicamento de la familia de los bisfosfonatos, utilizado para frenar la destrucción ósea y reducir los niveles altos de calcio en la sangre, que provoca mayor número de reacciones adversas, que se manifiestan especialmente rápido cuando se administra vía intravenosa, en el plazo de una semana como máximo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por otra parte, se apunta a que el risedronato, un medicamento del grupo de los bifosfonatos que se utiliza para prevenir y tratar la osteoporosis y la enfermedad ósea de Paget aumentó el riesgo de algunos de los pacientes para sufrir glaucoma agudo por cierre angular.