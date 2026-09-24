El consumo de ultraprocesados también se vincula de manera negativa a las relaciones sociales, la inatención y la hiperactividad

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El uso frecuente de pantallas o el consumo de ultraprocesados tienen implicaciones en el desarrollo de la salud psicoemocional y conductual en los niños tal y como ha mencionado el informe Dieta, pantallas y síntomas de TDAH en la infancia. Resultados del Proyecto SENDO', elaborado por el grupo de investigación de la Universidad de Navarra, con el apoyo de Fundación Mapfre.

Este estudio ha revelado que aquellos niños que pasan más de dos horas al día frente a las pantallas tienen un riesgo 2,16 mayor que aquellos que utilizan estos dispositivos una hora o menos al día de tener déficit de atención e hiperactividad. Por otra parte, el consumo frecuente de ultraprocesados también tiene consecuencias en las relaciones, la conducta prosocial, la inatención y la hiperactividad.

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Este estudio, que investiga los estilos de vida y la salud infantil, se ha centrado concretamente en la alimentación y la exposición de pantallas y la relación que guardan ambos hábitos con los síntomas de TDAH, un trastorno que padecen entre el 5% y el 7% de los niños en España. A través de la monitorización de 568 niños y niñas de 4 y 5 años durante un periodo de tiempo extenso se ha podido cuantificar la presencia de síntomas relacionados con el TDAH. Para ello se ha utilizado, por una parte, la escala de TDAH de DuPaul, que utiliza 18 elementos y se enfoca tanto en síntomas de inatención como en sintomas de hiperactividad. Por otra parte, se ha utilizado información proporcionada por los padres sobre alimentación, actividad física, sedentarismo y sueño.

Para valorar estos resultados, los investigadores utilizaron dos herramientas complementarias. Por un lado, el Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), un cuestionario de 25 preguntas diseñado para valorar cinco dimensiones del comportamiento y el bienestar emocional y social de los niños: síntomas emocionales, problemas de conducta, hiperactividad, relaciones con los compañeros y conducta prosocial (comportamientos positivos en la relación con otras personas, como ayudar, cooperar o mostrar consideración hacia los demás).

Mayor tiempo de exposición duplica la probabilidad de TDAH

El estudio ha concluido que el 10,9% de los participantes podrían tener un "posible TDAH" siguiendo los criterios de la escala Du Paul. Si bien esta clasificación no es equivalente a un diagnóstico clínico de ese trastorno, "se trata de una herramienta de cribado que nos permite identificar a aquellos que presentan más síntomas y que, por tanto, podrían requerir una valoración clínica más completa", ha explicado la doctora de la Universidad de Navarra Nerea Martín Calvo."

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En relación a las causas, los diferentes niveles de exposición a las pantallas varían significativamente el riesgo de cumplir los criterios de posible TDAH: pasar hasta dos horas al día frente a pantallas supone un riesgo relativo del 1,22 mientras que aumentar esa exposición por encima de las dos horas duplica ese riesgo hasta el 2,16. En el grupo analizado, el 61% de los niños dedica menos de una hora diaria a las pantallas, mientras que el 39% pasa una hora o más al día frente a estas.

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Por otro lado, el análisis realizado sobre la alimentación y los productos ultraprocesados reveló que los niños con un consumo alto de productos ultraprocesados obtuvieron 1,50 puntos más en la puntuación total del SDQ y 2,14 puntos más en la puntuación total de la escala de DuPaul que aquellos con una ingesta menor. En general, se estimó que estos alimentos representan el 37% de la ingesta energética de los niños que participaron en el estudio y se concluyó que las diferencias de alimentación tienen consecuencias en la hiperactividad, las relaciones con los compañeros, la conducta prosocial y la inatención.

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De hecho, el estudio apunta que las puntuaciones medias aumentan a medida que se incrementa el consumo de productos ultraprocesados. La puntuación total del SDQ pasa de 6,26 puntos en el grupo de menor consumo a 7,76 en el de mayor consumo, mientras que la puntuación total de DuPaul lo hace de 9,73 a 12,3 puntos.

"Estos resultados muestran la importancia de incorporar la alimentación y los hábitos digitales a una valoración integral del bienestar infantil, sin culpabilizar a las familias. A partir de aquí, el objetivo es replicar estos resultados, mejorar la medición objetiva de los hábitos y estudiar si modificar estas exposiciones produce cambios en los síntomas", ha concluido la doctora Martín Calvo.