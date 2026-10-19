Redacción Uppers 19 OCT 2026 - 19:21h.

El cáncer de colón es uno de los más frecuentes, pero también uno de los más fáciles de tratar siempre y cuando se descubra a tiempo

Gustavo Oliva, sobre sus últimos días en cuidados paliativos tras su emotiva despedida: "Tener este cáncer es culpa mía"

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El cáncer de colón es uno de los más frecuentes, pero también uno de los más fáciles de tratar siempre y cuando se descubra a tiempo. Por eso muchos profesionales inciden en la importancia de hacerse las pruebas necesarias para la detección temprana de la enfermedad.

Gustavo Olvida, jugador de pádel, comunicó a todos sus seguidores que debido a este cáncer padecía pocos años de vida y ha admitido incluso que estar enfermo es "culpa suya": "Fue culpa mía. Y por eso quiero ayudar a todos los que pueda ayudar. De todas las pruebas contra el cáncer, el colon es la más fácil de hacer. La Generalitat nos lo pone fácil. Al cumplir los cincuenta años recibí el tubo y podía recoger una muestra de heces e ir a la farmacia, pero me dije: ‘Ya lo haré’. Y no lo hice. Y tampoco lo hice a los 52”.

Es el tipo de cáncer con mayor incidencia en España, pero es uno de los que más se puede prevenir, concretamente el 95% de los casos porque tienen su origen en un pólipo colorrectal. Se tratan de crecimientos anormales que se desarrollan en el colon y recto y que pueden permanecer años sin malignizarse, hasta que, por motivos de la edad u otros factores, esas células se vuelvan cancerígenas.

Existen diferentes pruebas diagnósticas

Para conseguir detectar a tiempo estos pólipos, existen diferentes pruebas diagnósticas, más o menos invasivas, que deben realizarse los mayores de 50 años sanos, cada cinco años, ya que la edad es un factor de riesgo inevitable. También aquellos mayores de 40 con antecedentes familiares, pacientes con poliposis intestinal, ya que una vez que aparece un pólipo, existe predisposición para que aparezcan más y, por últimos, los mayores de 40 que tengan Enfermedad Inflamatoria Intestinal.

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El método diagnóstico por excelencia sigue siendo la colonoscopia tradicional, ya que, además de poder prevenir la aparición del cáncer, permite extirpar en el momento el pólipo, en el caso de que exista. Además, el test de sangre oculta en heces también es una buena herramienta para realizar cribados a gran escala. No obstante, no es una prueba concluyente y en el caso de ser positivo debe realizarse una colonoscopia.

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El test septina 9 es una analítica de sangre que excluye la posibilidad de sufrir un cáncer de colon con un 90% de fiabilidad, pero en caso de ser positivo, ocurre lo mismo que con la sangre en heces, requiere de colonoscopia de control. Una de las novedades de los últimos años son las virtuales, que permite visualizar en 3D el colon en toda su extensión sin necesidad de realizar sedación al ser indolora, pero tenemos el mismo problema que con las otras.