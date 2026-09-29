Candela Hornero Madrid, 29 SEP 2026 - 12:55h.

Un nuevo estudio muestra que aunque los pacientes menores de 45 años presentaban una supervivencia mayor, esta sigue siendo "desalentadora"

El cáncer aumenta entre los jóvenes: "Hay un tipo que está creciendo sobre todo entre las personas de 20 a 29 años"

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Cada vez más estudios alertan del aumento de los casos de cáncer colorrectal en menores de 50 años y diferentes investigaciones internacionales tratan de averiguar las causas de esta tendencia y las posibles diferencias entre los tumores que aparecen en personas jóvenes y los que se diagnostican a edades más avanzadas. Se calcula que la incidencia del cáncer colorrectal en jóvenes se ha duplicado durante los últimos 20 años.

Ahora, un nuevo estudio aporta más información sobre la evolución de la enfermedad: los pacientes de menor edad con cáncer colorrectal metastásico presentaban con mayor frecuencia determinados tipos de tumores, en el momento del diagnóstico la enfermedad solía estar más avanzada y recibían quimiorradioterapia más a menudo que los pacientes de mayor edad.

Los resultados, obtenidos por investigadores de la Universidad Old Dominion, en Norfolk (Estados Unidos), se han presentado en el Congreso Clínico del Colegio Americano de Cirujanos (ACS) de 2026, celebrado en Washington del 26 al 29 de septiembre.

El trabajo se basa en datos recopilados entre 2004 y 2024 por el Programa de Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales (SEER). En total, se incluyó a 50.802 pacientes con cáncer colorrectal metastásico, de los cuales 4.256 (el 8,4%) tenían 45 años o menos.

La supervivencia es mayor que los de edad avanzada, pero sigue siendo "desalentadora"

La investigación se centró específicamente en los casos metastásicos en pacientes jóvenes, un grupo que ha recibido menos atención en estudios anteriores, según Mary Green, médica residente en Virginia Health Sciences y coautora del trabajo. "Queríamos saber si los patrones que observamos en pacientes mayores se mantienen en los más jóvenes y analizar otros factores pronósticos para descubrir algo nuevo, dado el aumento de los casos de cáncer colorrectal", señala.

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Es por ello que el estudio también ha analizado la supervivencia a largo plazo. Aunque los pacientes menores de 45 años presentaban mejores resultados que los de mayor edad, la supervivencia sigue siendo baja.

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En concreto, la mediana de supervivencia específica de la enfermedad fue de 32 meses (unos 2 años y 8 meses) en los pacientes más jóvenes, frente a los 22 meses (1 años y 10 meses aproximadamente) registrados entre los mayores de 45 años. La diferencia también se observa en la supervivencia a diez años: el 17,8% de los menores de 45 años seguía vivo en ese periodo, frente al 11,4% de los pacientes de mayor edad.

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"Lamentablemente, nuestro estudio muestra que la supervivencia a diez años sigue siendo bastante desalentadora para los pacientes más jóvenes. Fue lo más importante que aprendimos", explica Winifred Lo, coautora de la investigación y profesora asistente de Cirugía General en Virginia Health Sciences, de la Universidad Old Dominion.

Conocer la evolución de la enfermedad también puede ayudar a los pacientes a afrontar las decisiones que deben tomar tras el diagnóstico. "Es información valiosa para compartir con pacientes que están formando una familia, planeando la universidad y casándose; todos estos son acontecimientos importantes de la vida. Es importante saber a qué se enfrenta el paciente promedio, incluso si la respuesta es terrible", afirma Lo.

Ante el aumento de los diagnósticos en personas jóvenes, la investigadora también plantea la necesidad de evaluar si debería reducirse la edad a la que se realizan las colonoscopias, especialmente cuando existen síntomas gastrointestinales persistentes.

Diferencias entre los tumores en personas jóvenes y mayores

Identificar las diferencias entre los tumores que aparecen en menores de 45 años y los que se diagnostican a edades más avanzadas puede ayudar a comprender mejor la enfermedad y determinar si es necesario adaptar los tratamientos.

Según los resultados, los pacientes más jóvenes eran con mayor frecuencia mujeres y personas de ascendencia negra o asiática. También tenían más probabilidades de vivir en áreas metropolitanas.

La localización de los tumores presentaba diferencias relevantes entre ambos grupos. Entre los pacientes más jóvenes, el 47,8% tenía tumores en el colon izquierdo, frente al 39,8% de los pacientes de mayor edad. En el caso del recto, la proporción era del 28,4%, frente al 18,7%.

Los investigadores también observaron una tendencia a una mayor presencia de enfermedad N2 (que se ha diseminado a cuatro o más ganglios linfáticos) entre los pacientes más jóvenes. No obstante, el estudio no contaba con suficiente potencia estadística para comparar ambos grupos en este aspecto.

"Resultó interesante que tanto la quimiorradioterapia como la enfermedad avanzada fueran más frecuentes en la población más joven", apunta Green.

Los síntomas que no se deben pasar por alto

Uno de los principales hallazgos del estudio es que los pacientes jóvenes con cáncer colorrectal metastásico tienden a presentar la enfermedad en fases más avanzadas cuando reciben el diagnóstico que los pacientes de mayor edad.

Los investigadores apuntan a que una posible explicación es que algunas personas jóvenes, que por lo general se perciben como sanas, pueden restar importancia a síntomas comunes o inespecíficos de la enfermedad. "Esto los médicos deben tenerlo en cuenta", advierte Lo.

La investigadora dirige una de sus principales recomendaciones a los profesionales de Atención Primaria y a los gastroenterólogos, a quienes pide que valoren la posibilidad de realizar una colonoscopia cuando existan síntomas que lo justifiquen.

"Cuando un paciente presenta distensión abdominal inespecífica, dolor rectal, sangrado u otros síntomas gastrointestinales inusuales, se debería considerar seriamente la posibilidad de realizar una colonoscopia", concluye.