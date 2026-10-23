Se trata del lote 387/21096 1809, de mejillón de Chile cocido, con fecha de consumo preferente el 20 de noviembre de 2026, 200 gramos la unidad y envasado en bandeja refrigerada al vacío

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta que se abstengan de consumirlos

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan) ha activado una alerta alimentaria al detectarse la presencia de la bacteria listeria monocytogenes en un lote de mejillones cocidos de la marca Marvalmar que se han puesto a la venta en Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid.

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Las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid trasladaron una notificación a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), una información que ha sido remitida a las comunidades autónomas para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda poner atención a los síntomas y, en su caso, acudir al centro de salud

En concreto, se trata del lote 387/21096 1809, de mejillón de Chile cocido, con fecha de consumo preferente el 20 de noviembre de 2026, 200 gramos la unidad y envasado en bandeja refrigerada al vacío.

Tanto la Aesan como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en un comunicado han recomendado a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta que se abstengan de consumirlos.

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Además, en el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), recomiendan acudir a un centro de salud.

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En cuanto a mujeres embrazadas, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la Aesan relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes.

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Listeria monocytogenes

La OCU, en su página web, explica que la listeria monocytogenes es la bacteria responsable de la listeriosis. Esta se obtiene al consumir alimentos contaminados, como leche o quesos elaborados a partir de leche no pasteurizada, derivados cárnicos y de pescado envasados.

Se trata de un bacteria que no deriva en complicaciones graves en individuos sanos, pero sí puede ser peligrosa en bebés y niños muy pequeños, personas ancianas o enfermas y, sobre todo, en las mujeres embarazadas.