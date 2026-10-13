Manuel Pimentel Málaga, 13 OCT 2026 - 14:39h.

La Consejería de Salud investiga el origen del brote que provocó diarrea, vómitos y fiebre a los asistentes de una boda tras la comida

Varios de los afectados acudieron a distintos centros sanitarios para ser valorados, aunque ninguno tuvo que ser hospitalizado

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Lo que prometía ser el día más feliz de sus vidas terminó convertido en una pesadilla por culpa de una intoxicación alimentaria en la celebración de una boda en un hotel de Benalmádena, en la provincia de Málaga.

Alrededor de 40 invitados al evento, que tuvo lugar el pasado sábado 10 de octubre, comenzaron a sufrir síntomas gastrointestinales después de consumir el menú del banquete.

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La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha abierto ya una investigación para averiguar cuál pudo ser el origen del brote. Los asistentes de la boda afectados comenzaron a sufrir los síntomas de toxiinfección alimentaria después de comer. Entre ellos, dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos.

También se produjeron algunos casos de fiebre, según la información facilitada por la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía en Málaga.

Banquete contaminado

A raíz del brote, muchos de los intoxicados acudieron a distintos centros sanitarios donde fueron evaluados, si bien ninguno requirió ingreso hospitalario.

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Por las circunstancias en las que se prudujo este brote se deduce que el foco de intoxicación estaba en el menú servido durante la boda, aunque de momento no se ha podido identificar el alimento contaminado ni el microorganismo.

Tampoco se sabe si el brote fue causado por el mal estado de algún producto del menú en concreto o si la contaminación se produjo durante la preparacióm, la manipulación o su conservación de los alimentos.

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La investigación abierta por Salud dará lugar también a la inspección sanitaria y permitirá determinar qué provocó que más de 40 invitados enfermaran tras asistir a la celebración de un enlace que no terminó como todos deseaban.