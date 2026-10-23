Los resultados de la investigación han sido favorables en las 122 pacientes

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Un estudio realizado por el Cancer Center Clínica Universidad de Navarra ha arrojado resultados favorables en un tratamiento para pacientes con cáncer de mama en estados iniciales. Para la investigación se ha utilizado una técnica de radioterapia que concentra el tratamiento en cinco sesiones durante cinco días consecutivos y además limita la irradiación a una mediana del 12% de la mama afectada, mucho menor que otros tratamientos.

Los resultados han sido favorables en las 122 pacientes que han recibido un seguimiento con una mediana de 30 meses. El estudio ha registrado un control de la enfermedad del 100%, sin recaídas locales en otras zonas de la mama ni a distancia durante el periodo evaluado. Además, el 88% de las pacientes obtuvo un resultado estético excelente, de acuerdo con la escala de valoración estética utilizada en el estudio. No se observaron efectos secundarios cutáneos agudos moderados o graves.

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La investigación ha permitido respaldar el interés de una modalidad de radioterapia que concentra la irradiación en la zona del tumor. Se ha destacado que el tratamiento afecta una mediana de apenas el 12% del volumen de la mama afectada, frente a los esquemas que requieren irradiar toda la mama.

Más personalización y menos daño al resto de órganos

En el estudio se ha incluido a 122 mujeres que fueron tratadas entre enero de 2021 y diciembre de 2025, con una mediana de seguimiento de 30 meses. Según los autores, los resultados refuerzan la posibilidad de adaptar la radioterapia a las características de cada paciente y de cada tumor, evitando irradiar un volumen mayor de tejido cuando no resulte necesario.

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Además de analizar el control de la enfermedad, la investigación ha evaluado la tolerancia al tratamiento y sus resultados estéticos. Así, ninguna de las 122 pacientes presentó toxicidad cutánea aguda de grado 2 o superior. Los efectos registrados fueron leves o inexistentes. La planificación de la radioterapia permitió también limitar la exposición de órganos próximos a la zona tratada.

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"Estos datos son relevantes, porque reducir la radiación que reciben los tejidos y órganos sanos constituye uno de los objetivos de las técnicas actuales de radioterapia, especialmente para minimizar posibles complicaciones a largo plazo", ha destacado Cambeiro.

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Pese a los buenos resultados obtenidos, los investigadores señalan la importancia de continuar el seguimiento de las pacientes para confirmar la evolución del control tumoral, los resultados estéticos y la seguridad del tratamiento durante periodos más prolongados.

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Además, los autores subrayan que esta estrategia no sustituye de manera general a la irradiación de toda la mama ni implica que todas las mujeres con cáncer de mama precoz puedan recibir el mismo tratamiento. Así, apuntan que su indicación requiere una valoración individualizada, teniendo en cuenta las características del tumor, los resultados de la cirugía y los criterios clínicos de selección.

La investigación, liderada por Mauricio Cambeiro, especialista en Oncología Radioterápica del Área de Cáncer de Mama del CCUN, se ha presentado en el 44.º Congreso de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM), celebrado en Málaga. Las participantes del estudio son mujeres con carcinoma ductal infiltrante o carcinoma ductal 'in situ', con lesiones de hasta 2,5 centímetros, intervenidas mediante tumorectomía y que cumplían los criterios de selección de la Sociedad Americana de Oncología Radioterápica para recibir irradiación parcial de mama.