Candela Hornero Madrid, 22 OCT 2026 - 11:59h.

Francia notifica que ha muerto un hombre tras infectarse por un virus que hasta ahora se consideraba incapaz de afectar a los humanos

Las enfermedades zoonóticas con la que convivimos y que nos ponen en peligro

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Un hombre que falleció a principios de octubre en Lyon (Francia) estaba infectado por el virus shamonda (SHAV), que hasta ahora se consideraba intransmisible a los humanos y solo afectaba a animales, según ha anunciado este jueves el Gobierno francés en un comunicado conjunto de los ministerios de Sanidad y de Agricultura.

Además, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), al que las autoridades francesas notificaron el caso, ha confirmado que se trata del primer caso documentado en humanos. "No se ha identificado por ahora ningún riesgo sanitario para la población general", han indicado las autoridades francesas.

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El paciente presentaba un cuadro de inmunodepresión severa y estaba ingresado en los Hospicios Civiles de Lyon por una patología grave. "Hasta el momento, el único caso se ha dado en un paciente que recibía tratamiento por una enfermedad grave que lo hacía más susceptible a la infección y a las complicaciones que la población general", dice el ECDC.

También ha señalado el Gobierno galo que expertos en sanidad humana, animal y medioambiental siguen investigando el caso y creen que las complicaciones cerebrales que presentó el paciente están "muy probablemente vinculadas con la infección por el virus Shamonda". "Se están llevando a cabo investigaciones para determinar si el virus causó o contribuyó a su muerte y cómo se produjo el contagio", añade el organismo europeo.

¿Cómo se transmite el virus shamonda?

El virus shamonda es un ortobunyavirus que se transmite por la picadura de mosquitos del género Culicoides y afecta principalmente al ganado bovino, concretamente al vacuno de leche, aunque también puede afectar a ovejas, cabras y caballos. En estas últimas especies, sin embargo, cursa de manera asintomática.

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Los expertos creen que el hombre fallecido se infectó por la picadura de un mosquito en el este de Francia, donde esta primavera y verano se ha detectado la circulación del virus shamonda en animales. De momento, se desconoce la especie específica de mosquito implicada en la transmisión en este caso.

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Este año ha llegado a España

Fue detectado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de los 60 del siglo pasado y, hasta este año, se había notificado de manera esporádica en distintas regiones de África occidental, oriental y meridional, así como en Japón.

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En Europa, el virus se detectó por primera vez en julio de este verano en Suiza y, desde entonces, se han registrado casos en explotaciones ganaderas de Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Países Bajos, Liechtenstein, Italia y España.

En Francia, el virus fue identificado a principios de septiembre y, en España, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), centro nacional de referencia, confirmó la detección del shamonda este octubre en explotaciones de Córdoba, Toledo, Cantabria, Ávila y Madrid.

Hasta ahora, se consideraba que el virus no afectaba a las personas, ni por contacto directo ni a través del consumo de productos de origen animal. Sus principales consecuencias se asociaban al ámbito económico, ya que las vacas infectadas pueden experimentar una reducción de entre el 10 % y el 20 % de su producción láctea entre los siete y diez días posteriores a la infección. Aunque esta se recupera progresivamente, no llega a alcanzar de nuevo el nivel inicial. Además, el virus puede provocar problemas reproductivos en las hembras gestantes, como abortos, reabsorciones embrionarias y alteraciones durante la gestación.

No existe una vacuna específica contra el virus y el ganado afectado es tratado con antivirales.