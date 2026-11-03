Los datos del Gobierno apuntan a que se han confirmado 4.852 casos de sarampión en un total de 43 brotes distintos a lo largo de 2026.

Las autoridades sanitarias de EEUU rebajan la recomendación de vacunas infantiles contra meningitis y gripe

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Un niño ha fallecido a causa de una enfermedad asociada al sarampión en una zona rural del norte del estado de Nueva York, marcando la primera muerte relacionada con el sarampión en el estado en más de tres décadas, según han confirmado las autoridades sanitarias. Es la cuarta muerte vinculada al sarampión en lo que va de año, mientras el país afronta su peor brote en décadas. El Departamento de Salud del Estado de Nueva York y el servicio de salud pública del condado de Lewishan confirmado la muerte.

"Lamentamos profundamente la muerte de un niño en el condado de Lewis asociada al brote de sarampión. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia y a los seres queridos del niño", han indicado las autoridades del condado en un comunicado.

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Asimismo, han ofrecido ayuda para sensibilizar a la población ante este tipo de casos y reforzar la campaña de vacunación para reducir el peligro, habida cuenta de que se trata del cuarto fallecimiento por esta enfermedad en lo que va de año en todo el territorio estadounidense.

Los datos del Gobierno apuntan a que se han confirmado 4.852 casos de sarampión en un total de 43 brotes distintos a lo largo de 2026, frente a los 2.289 registrados el año anterior. En el año 2000, la enfermedad fue declarada erradicada en Estados Unidos tras una exhaustiva campaña de vacunación.

Las personas pueden transmitir el virus durante aproximadamente cuatro días antes de que aparezca la erupción característica, lo que significa que pueden cruzar fronteras antes de darse cuenta de que están enfermas."Instamos a los neoyorquinos a asegurarse de que tienen al día las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) y a hablar con su proveedor de atención sanitaria sobre las inmunizaciones", señalaron las autoridades.

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Estados Unidos no es el único país donde el sarampión sigue circulando. Los brotes más importantes en la actualidad se registran en Bangladés, con más de 65.430 casos, Indonesia, con 46.578, y Guatemala, con 31.222 casos.

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Según el departamento de salud estatal, una dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) proporciona una protección del 93% frente al sarampión, mientras que dos dosis ofrecen un 97%.

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La advertencia de salud pública llega en medio de un debate más amplio sobre la política de vacunación bajo la administración de Trump.

En agosto, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que respalda una recomendación para separar la vacuna combinada MMR en tres inyecciones individuales, en lugar de administrarla de forma conjunta. La propuesta suscitó críticas entre expertos en salud, que advirtieron de que exigir varias citas podría crear barreras adicionales a la vacunación y aumentar el riesgo de que los niños no reciban todas las dosis.

Robert F. Kennedy Jr cuestiona la seguridad de las vacunas

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., también se ha enfrentado a críticas por sus comentarios en los que cuestiona la seguridad de las vacunas y difunde afirmaciones que las vinculan con el autismo, pese a la amplia evidencia científica que no encuentra ninguna asociación causal entre las vacunas y el autismo.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) indicó a Euronews la semana pasada que el riesgo para los europeos sigue siendo moderado en el caso de los lactantes menores de 12 meses, los niños de entre uno y cinco años y las personas inmunodeprimidas. Para los niños mayores y los adultos no vacunados, se estima que el riesgo oscila entre bajo y moderado. Las personas con inmunidad por vacunación o por una infección previa se consideran de bajo riesgo de contraer sarampión, según su última evaluación.

En Europa, el sarampión es endémico en 12 países

En Europa, el sarampión es endémico en doce países: Bosnia y Herzegovina, Francia, Georgia, Alemania, Italia, Kazajistán, Kirguistán, Polonia, Rumanía, Rusia, Turquía y Ucrania. Rumanía ha notificado la mayoría de los casos, con cifras que alcanzan los 30.692 en 2024, frente a 3.371 en 2023. Seis países europeos: Armenia, Austria, Azerbaiyán, España, el Reino Unido y Uzbekistán han vuelto a establecer la transmisión endémica del sarampión sobre la base del número de casos registrados en 2024 a comienzos de este año.