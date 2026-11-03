Celia Molina 03 NOV 2026 - 13:39h.

La cantante ha recibido críticas por haber "desafinado" mientras interpretaba 'El Último Vals' en uno de los conciertos de la gira

La plataforma de Amaia Montero se queda atascada en pleno concierto: "Ha cantado toda la canción como si fuese un topo"

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Desde que comenzó la última gira de La Oreja de Van Gogh, 'Tantas Cosas Que Contar Tour', con la reincorporación al grupo de Amaia Montero, la vocalista, de 50 años, ha tenido que soportar críticas sobre su voz, su estilo y su vestimenta. El pasado 9 de mayo en Bilbao, Amaia volvía a subirse al escenario tras haber "bajado al mismísimo infierno", tal y como confesó a sus fans en aquel concierto.

Más tarde, en una sincera entrevista con el programa 'Despierta América', añadió que, durante su larga depresión, quería "irse de este mundo": "En aquellos momentos, no pensaba que podría volver la música. Cuando estaba en el infierno, queriendo salir y bajaba y me caía, vino mi madre un día a mi cama, porque yo me pasaba todo el día en la cama, y le preguntaba si ella creía que yo volvería a ser la persona que era antes", relató la cantante.

Fan de Amaia la defiende de quienes "no la conocen"

"Le pregunté si algún día volvería a cantar, se me caen las lágrimas ahora recordando esto, y ella me dijo que por supuesto, que lo haría. Pero yo, en ese momento, no sentía más que quemarse y quererme ir de este mundo. Quería irme con mi padre pero, además de recibir mucha ayuda, peleé y aquí estoy ahora", dijo Amaia, segura de sí misma y llena de orgullo.

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Sin embargo, durante todos estos meses, la cantante ha tenido que soportar críticas sobre sus estilismos, a las que ha respondido con frases sabineras como: "Siempre tuve la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta". Desde que volvió a la vida pública, Amaia ha dejado claro que es "feliz" y que, a sus 50 años, le "importa un bledo" lo que digan de ella. Pero, según un comentario que ha puesto en un vídeo de una de sus fans, parece que las últimas críticas sí le han afectado mucho.

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"Muchas gracias, estoy sufriendo mucho"

Recientemente, la vocalista ha sido muy cuestionada por haber "desafinado" mientras cantaba 'El Último Vals'. Uno de sus fieles seguidores ha salido en su defensa en un su cuenta de Instagram, diciendo:

"A veces, tengo la sensación de que muchas de las críticas hacia Amaia Montero vienen también motivadas por el simple hecho de que todo el mundo está hablando de ella y parece que todo el mundo siente la necesidad de dar su opinión. Pero la realidad es que hay gente que la critica sin haber seguido nunca su música, sin conocer su trayectoria y, probablemente, sin que le haya interesado nunca lo que hace", ha dicho @arnaudelaeygee.

"En el fondo, no les interesa Amaia ni les importa realmente. Simplemente, quieren sumarse a la conversación, formar parte del grupo y opinar porque parece que es lo que toca. Al final, creo que no siempre hace falta tener una opinión sobre todo, ni mucho menos sumarse a lo que opina la mayoría. A veces, tener criterio propio también consiste en saber cuándo mantenerse al margen", dijo el influencer, a lo que ella misma contestó: "Muchas gracias, estoy sufriendo mucho".