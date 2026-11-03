Óscar Puente anuncia que reducirá los trenes entre Madrid y Andalucía hasta que se instale el nuevo sistema de seguridad
Puente tiene prevista otra comparecencia este martes ante la diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones sobre la tragedia ferroviaria
Un maquinista de Iryo rectificó al controlador de Adif y evitó una tragedia mayor en Urda: "Fui consciente al ver el fallo del sistema de que había un tren ocupando el cantón"
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, que se ha cobrado 69 vidas. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el centro de la polémica por el choque de un AVE de Renfe con un tren de Iryo ha anunciado que se reducirá la frecuencia entre Madrid Sevilla mientras dure la implantación del sistema ERMTS.
Puente, que comparecerá después ante la Diputación Permanente, ha explicado que se revisará la normativa y se valorará "la implantación de medidas de seguridad adicionales en los coches". Además se pondrán "en marcha de manera inmediata un plan extraordinario de mejoras sustantivas sobre el sistema ferroviario que se desplegarán en varios frentes: la innovación tecnológica, los protocolos de control, la seguridad y los recursos humanos.
El ministro de Transportes, además ha explicado el paquete de ayudas económicas para los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), dotado con 30 millones de euros, que incluye ayudas directas complementarias a las indemnizaciones y un sistema de anticipos de indemnizaciones por responsabilidad civil exentas de tributación.
Puente asegura que se reducirá la frecuencia entre Madrid Sevilla mientras dure la implantación del sistema ERMTS
El ministro de Transporte ha asegurado que mientras se implanten los nuevos sistemas de seguridad que sustituirán al LZB la frecuencia de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Sevilla se reducirá "tratando de disminuir lo máximo posible la capacidad".
"A partir de lo que ha sucedido hay que actuar"
Aunque los mecanismos no han dado estos problemas, ha asegurado Puente, "esta experiencia nos tiene que ayudar a implementar mecanismos que limiten el riesgo de que esto se vuelva a producir".
Puente: "No tenemos ninguna decisión tomada" sobre el corte de la vía Madrid-Barcelona
"Me expresé mal seguramente" ha dicho el ministro sobre los titulares sobre el cierre de la línea Madrid Barcelona. "No tenemos ninguna decisión tomada" sobre esto ha asegurado Puente. La decisión de mantener el servicio es lo que hemos hecho en España, pero esa decisión habrá que tomarla en el momento que corresponda escuchando al territorio, a los usuarios.
Puente anuncia modificación de los protocolos de gestión
Cuando no se cuenten con los sistemas de control automático, LZB tendrán que ser gestionados por dos controladores que validen las indicaciones. Puente, también ha planteado el rediseño de los espacios de equipajes y otras medidas de seguridad, similares a los que rigen en el ámbito aéreo, para que en caso de frenado brusco las maletas no impacten sobre las personas.
Se reforzarán las plantillas de los controladores y se mejorarán las condiciones laborales extendiendo los protocolos de fatiga, ampliar la formación de los trabajadores y mentorías para "robustecer el sistema de la Alta velocidad".
Medidas para reforzar la alta velocidad
El ministro de Transportes considera que el accidente ocurrido en Urda nos pone de frente a la realidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en la alta velocidad y para ello anuncia medidas en: Innovación tecnológica, protocolos de control y recursos humanos. Programa de control avanzados, agente de IA que se encargará de monitorizar el sistema facilitando el trabajo de los controladores y maquinistas. "No conocemos otro sistema parecido" ha asegurado Puente. Un camino, que ha advertido tendremos que hacer "solos".
Puente explica las tres áreas de ayudas
Ayudas directas a las víctimas y familiares de accidente ferroviario: "Se trata de proporcionar apoyo material pero también certidumbre y apoyo institucional", ha dicho Puente. Por fallecimiento: 72.000 euros, exentas de tributación y por lesiones corporales hasta 82.000 euros. No tendrán que devolverlas y las bajas derivadas serán consideradas accidente laboral. Las pensiones por incapacidad permanente tendrán un reconocimiento favorable a los afectados.
También se ha aprobado una medida para evitar que los servicios de transporte y otros aumenten sus precios cuando ocurren tragedias, como esta.
Castilla-La Mancha mantendrá el Plan de Emergencia hasta el fin de los trabajos en Urda
El Gobierno regional mantendrá activo el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase de emergencia -situación operativa 1- para la provincia de Toledo, que se puso en marcha por el accidente ferroviario de Urda, hasta que la Guardia Civil concluya su trabajo de búsqueda y localización de restos en la zona cero., según ha informdo el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.
Molina ha informado al Consejo de Gobierno de la evolución de la situación tras la colisión de dos trenes el pasado miércoles en Urda, que ha dejado 69 fallecidos y decenas de heridos.
Arranca la comparecencia de Puente
El ministro de Transportes empieza expresando su empatía y solidaridad con las víctimas y sus familiares.
Irene Montero pide renacionalizar el tren tras el accidente ferroviario en Urda
La cabeza de lista de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha asegurado este martes que hay un "consenso social" para la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha abogado por "renacionalizar" el transporte ferroviario. La líder de la formación morada ha afirmado que el problema de fondo del sistema ferroviario radica en su liberalización.
"Cuando se empieza a hacer negocio con un servicio público y con un derecho, se pone en riesgo la vida de la gente"; y que eso "se ve en la sanidad, en la lucha contra la violencia machista y también en los transportes". La dirigente de Podemos además ha exigido al Gobierno la aplicación del artículo 128 de la Constitución para "renacionalizar el sistema ferroviario" y blindarlo como un servicio cien por cien público.
Ingenieros de Caminos piden directivos técnicos independientes en Transportes tras el accidente de Urda
La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil ha pedido este lunes que los puestos directivos de carácter técnico en el Ministerio de Transportes, Adif, Renfe y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria sean ocupados por profesionales "con formación y trayectoria acreditadas, con independencia de criterio y responsabilidad sobre sus decisiones". Para la organización, "ninguno" de los fallos comunicados en relación con el accidente --entre ellos, el del sistema de control automático LZB del tramo de Urda-- explica por sí solo lo ocurrido. En su opinión, "lo grave" es que el sistema "permitiera que se encadenaran", según el comunicado difundido este martes.
Rafa, uno de los pasajeros del vagón del AVE que colisionó frontalmente con el Iryo en Urda, despierta de la sedación
El número de afectados por el accidente ferroviario de Urda del pasado miércoles 28 de octubre hospitalizados en centros de Castilla-La Mancha se ha reducido a 26, tres menos que este lunes. De los heridos, ingresados en cuatro centros hospitalarios de la región, siete permanecen en unidad de cuidados intensivos (UCI), dos menos que este lunes.Ir a la noticia