Zoe Armenteros 03 NOV 2026 - 12:08h.

Puente tiene prevista otra comparecencia este martes ante la diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones sobre la tragedia ferroviaria

Un maquinista de Iryo rectificó al controlador de Adif y evitó una tragedia mayor en Urda: "Fui consciente al ver el fallo del sistema de que había un tren ocupando el cantón"

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, que se ha cobrado 69 vidas. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el centro de la polémica por el choque de un AVE de Renfe con un tren de Iryo ha anunciado que se reducirá la frecuencia entre Madrid Sevilla mientras dure la implantación del sistema ERMTS.

Puente, que comparecerá después ante la Diputación Permanente, ha explicado que se revisará la normativa y se valorará "la implantación de medidas de seguridad adicionales en los coches". Además se pondrán "en marcha de manera inmediata un plan extraordinario de mejoras sustantivas sobre el sistema ferroviario que se desplegarán en varios frentes: la innovación tecnológica, los protocolos de control, la seguridad y los recursos humanos.

El ministro de Transportes, además ha explicado el paquete de ayudas económicas para los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), dotado con 30 millones de euros, que incluye ayudas directas complementarias a las indemnizaciones y un sistema de anticipos de indemnizaciones por responsabilidad civil exentas de tributación.