Celia Molina Tenerife, 03 NOV 2026 - 10:48h.

Jesús de Miguel se unió al Club Deportivo Tenerife en el verano de 2025 y, el pasado mes de septiembre, cumplió sus 30 años

Muere el futbolista Jesús de Miguel tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el brutal choque contra el portero del Andorra

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El pasado lunes 2 de noviembre, en el minuto 95 del partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra, el futbolista Jesús de Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria tras chocar de frente contra Jesús Owono, el portero del equipo contrario. Cuando de Miguel se dirigía a la meta contraria para marcar un gol, el portero del Andorra corrió hacia él y ambos se dieron un tremendo golpe, que terminó con el jugador tinerfeño tendido en el suelo.

Inmediatamente, el partido se detuvo y de Miguel fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado al hospital de la Candelaria donde fue ingresado en la UCI. De madrugada, registró un empeoramiento de su estado y, desgraciadamente, ha fallecido esta misma mañana. Así lo ha comunicado su club en sus redes sociales, expresando su dolor y la incredulidad por esta repentina pérdida:

Acababa de cumplir 30 años y era padre de un niña

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", han dicho a través de su cuenta.

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Aunque, actualmente, jugaba en el equipo canario, Jesús de Miguel nació en Madrid el 21 de septiembre de 1996, por lo que acababa de cumplir 30 años. Como futbolista, se formó en categorías inferiores y jugó en equipos locales como el C. D. Leganés B, el C. F. Internacional de Madrid, el C. F. Fuenlabrada y el C. D. A. Navalcarnero. Más tarde, compitió con regularidad en Unionistas de Salamanca, entre 2021 y 2023, equipo con el marcó 13 goles.

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La familia pide privacidad en estos "terribles momentos"

Jesús fue también una de las piezas fundamentales del CD Castellón en la temporada 2023-2024 para lograr el ascenso a Segunda División, proclamándose además uno de los máximos goleadores de su grupo en Primera Federación. En verano de 2025, hace poco más de un año, se unió al Club Deportivo Tenerife para reforzar el ataque en la categoría de plata del fútbol español. Nada hacía prever que iba a morir en el terreno de juego durante un partido con este club.

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Carla, su primera hija junto a su mujer, María Hernández

En el ámbito personal, hace un año y medio, el delantero dio la bienvenida a su primera hija junto a su mujer, María; una niña llamada Carla de Miguel Hernández que ahora ha quedado huérfana de padre.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se ha unido a las condolencias por este inesperado deceso a través de su página web: "Expresamos nuestrp profundo dolor por el fallecimiento de Jesús de Miguel, futbolista del Club Deportivo Tenerife y vocal de la Junta Directiva del sindicato. Su pérdida deja un enorme vacío entre quienes compartimos con él su pasión por el fútbol, su compromiso con el colectivo de futbolistas y su labor en defensa de los derechos de los compañeros y compañeras de profesión", han escrito.

La Junta Directiva, todos los trabajadores y trabajadoras de AFE y el colectivo de futbolistas queremos trasladar nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos, así como a sus compañeros del Club Deportivo Tenerife. En estos momentos de inmensa tristeza, les hacemos llegar todo nuestro cariño, apoyo y solidaridad. Siempre serás parte de nuestra familia. Descansa en paz, compañero", concluye su comunicado.