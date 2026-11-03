Una vez que se ha conocido la trágica noticia, las reacciones en el mundo del deporte no se han hecho esperar

El futbolista estaba ingresado desde anoche en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe durante un partido

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El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, ha fallecido este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde estaba ingresado desde anoche en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", ha informado el club en sus redes sociales.

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Las reacciones a la muerte de Jesús de Miguel

Una vez que se ha conocido la trágica noticia, las reacciones en el mundo del deporte no se han hecho esperar.

La Real Federación Española de Fútbol ha compartido la "desolación" por la tragedia: “El fútbol español llora la pérdida de Jesús de Miguel", ha compartido.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, también compartió un mensaje tras el fallecimiento del jugador del Tenerife, Jesús de Miguel.

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El Real Madrid ha emitido un comunicado en el que "lamentan profundamente el fallecimiento" y expresan "sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a su club y a todos sus seres queridos".

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El Atlético de Madrid también se ha unido "al dolor por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todos los miembros y aficionados del Tenerife. Descanse en paz."

Otros equipos como el RCD Espanyol, la SD Ponferradina, el FC Andorra, el Sevilla FC, el Málaga CF o el Levante también han compartido su pésame.

El exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, también se ha mostrado consternado: "Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús".

No solo el mundo del deporte se ha pronunciado, el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha compartido también su pésame ante el fallecimiento: "Desolador. Sin palabras. Traslado mi pesar a la familia, a las amistades de Jesús de Miguel, al Tenerife y a toda la afición blanquiazul", ha compartido el que fuera presidente del Gobierno de Canarias.