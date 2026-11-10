Redacción Uppers 10 NOV 2026 - 18:23h.

La irregularidad en los horarios de sueño se asocia a un mayor riesgo cardiovascular, según un estudio presentado por la Asociación Americana del Corazón

Horas de sueño y su relación con la salud: los riesgos de dormir menos de 6 horas

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La función reparadora del sueño no solo protege nuestro equilibrio físico y mental, sino que también actúa como protector de nuestro sistema cardiovascular. Así lo demuestra un estudio de la Asociación Americana del Corazón (AHA), que vincula los horarios de sueño irregulares con un mayor riesgo de sufrir acontecimientos cardiovasculares graves.

Importancia en la regularidad del descanso

Dormir las horas recomendadas es una de las principales pautas para proteger la salud, pero la regularidad del descanso podría desempeñar también un papel importante. Así lo sugiere este trabajo que ha sido dado a conocer en las Sesiones Científicas 2026.

El estudio, liderado por Nguyen Minh Tuan Viet, investigador del Boston Children's Hospital y de la Facultad de Medicina de Harvard, analizó los patrones de sueño de 10.362 adultos sin enfermedad cardíaca ni metabólica al inicio de la investigación. Los participantes utilizaron durante cerca de seis meses dispositivos capaces de registrar la hora de acostarse y levantarse, la duración del sueño y sus diferentes fases. Posteriormente, fueron seguidos durante una mediana de 3,7 años para detectar la aparición de problemas cardiovasculares.

A partir de más de un millón de noches de sueño registradas, los investigadores observaron que las variaciones de una noche a otra en los horarios de descanso se asociaban con un riesgo entre un 20 % y un 23 % superior de sufrir infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca. La relación se mantuvo tras tener en cuenta factores como la edad, el sexo, el nivel educativo, los ingresos, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el cáncer y los problemas de salud mental.

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El trabajo también halló que la irregularidad en la duración del sueño se asociaba a un aumento del riesgo cardiovascular. En concreto, por cada incremento de 29 minutos en la variabilidad del tiempo dormido entre noches, el riesgo de sufrir un evento cardiovascular combinado aumentó un 24 %. Además, esa variación se relacionó con un 20 % más de riesgo de insuficiencia cardíaca y con un 29 % más de probabilidad de desarrollar una miocardiopatía, una enfermedad del músculo cardíaco que dificulta el bombeo de sangre.

Los investigadores analizaron igualmente la arquitectura del sueño. Un mayor número de ciclos completos durante la noche se asoció con un 28 % menos de riesgo de arritmia auricular, mientras que los ciclos inusualmente largos se relacionaron con un 55% más de riesgo de infarto o ictus.

Los autores destacan que los cambios de horario suelen concentrarse durante los fines de semana o en personas con trabajo por turnos. En este contexto, Viet señaló que, aunque la calidad del sueño no siempre puede controlarse, mantener horarios regulares para acostarse y levantarse es una medida que algunas personas sí pueden incorporar a su rutina diaria. No obstante, los propios investigadores subrayan que los resultados muestran asociaciones estadísticas y no demuestran una relación directa de causa y efecto entre la irregularidad del sueño y la enfermedad cardiovascular.