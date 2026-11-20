La distribución inicial ha sido en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Madrid, Murcia y País Vasco

La AESAN alerta de la presencia de sulfitos no declarados en etiquetado de un lote de gamba blanca congelada de Senegal

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), ha activado una alerta por la distribución en ocho autonomías de huevos de la marca Eroski con posible presencia de la bacteria salmonela.

La distribución inicial ha sido en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Madrid, Murcia y País Vasco, si bien no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas, según el comunicado de AESAN.

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La agencia dependiente del Ministerio de Consumo ha informado de que se trata de huevos frescos de gallinas sueltas en el gallinero, de la marca Eroski, tamaño M, L y XL, en formatos de una docena, 0,5 docena o 1,5 docenas. Los lotes afectados son 0222F, con consumo preferente entre el 22/11 y el 1/12 de 2026 y con el código 2ES4803810 impreso en la cáscara.

En cuanto a la numeración EAN, los huevos afectados son: huevo fresco L suelo EAN: 8480010184778; huevo fresco M suelo EAN: 8480010184785; huevo suelo L EAN: 8480010190106; huevo suelo M/L EAN: 8480010190076; y huevo fresco suelo L/XL EAN: 8480010196733.

Se recomienda no consumir los productos afectados

Esta información ha sido trasladada a las regiones a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Por su parte, la AESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta se abstengan de consumirlos.

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Además, recuerdan que el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis como la diarrea o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, se recomienda acudir a un centro de salud.