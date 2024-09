La DGT detecta en una semana a más de 500 conductores bebidos o drogados por día

"Los controles preventivos son una herramienta fundamental para detectar a aquellos conductores que se ponen al volante tras ingerir alcohol u otras drogas, poniendo en peligro no solo su seguridad, sino la del resto de usuarios de la vía", ha subrayado Tráfico.

Así pues, según recoge la Fiscalía de Seguridad Vial en su memoria anual, en 2023 se dictaron 50.071 sentencias por conducir con exceso de alcohol (tasa superior a 0,60mg/l en aire o 1,2 gr/l en sangre) o bajo la influencia de drogas. En este contexto, la DGT ha defendido que estas campañas "no solo sirven para detectar a aquellos que infringen la ley, sino también para alertar y concienciar a todos los conductores que, a pesar de no ser denunciados por no superar la tasa máxima permitida, sí se ponen al volante de un vehículo habiendo ingerido alcohol".