'Vamos a ver' ha hablado en directo con Álvaro Ratón, que nos ha contado el infierno que ha vivido durante estos años: "En todo momento he salido absuelto y en ese sentido estoy contento porque la justicia ha dado sus frutos. Han sido seis años muy duros en los que no he podido ir a mi pueblo, ni a casa de mis padres ni de mi abuelo. No he podido disfrutar de ciertas situaciones familiares por algo que no he hecho", se ha lamentado.