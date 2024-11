Elvira, visiblemente afectada, ha explicado entre lágrimas el impacto de la riada en su vida: "No me creo que mi casa se pueda rehacer. Es demasiado destrozo, hay mucha oscuridad, no veo luz. Me dicen que va a salir adelante, pero no me lo puedo creer. De verdad, gracias por ayudarnos y no olvidarnos", ha dicho con la voz entrecortada. Su emoción se ha intensificado al ver la movilización de los voluntarios, quienes han llegado hasta ella para ayudar en la reconstrucción de su vivienda.