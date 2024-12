Raúl, el bombero que ha perdido su plaza por un opositor trans: "Los conozco, entraban al vestuario de hombres"

El bombero que no ha logrado su plaza también asegura que el otro hermano no llegó a superar en un principio la prueba puesto que en la parte teórica había sido "muy flojo" y no le daba la nota juntando las físicas. "Creo que utilizó el as bajo la manga y decir yo soy mujer, así que ponerme con el baremo de mujeres", explica Raúl a los colaboradores de la mesa.