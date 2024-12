La Policía Nacional ha intentado que un vecino "agresivo" baje de su casa para ser detenido en Langreo, Asturias

La mujer del acusado le ha defendido, mientras que Patricia Pardo ha intentado mediar con ella para que entrase en razón

En Langreo, Asturias, la Policía Nacional se encuentra debajo de la casa de un vecino que, según los residentes, está aterrorizando al barrio con agresiones y amenazas. Maximiliano, el presunto agresor, se encuentra atrincherado en su vivienda desde el domingo y se niega a salir, a pesar de la presencia de tres patrullas en la zona. 'Vamos a ver' se ha desplazado al lugar de los hechos y Patricia Pardo, presentadora del programa, ha intentando mediar con Desiré, la mujer del vecino, quien ha defendido a su marido frente a las acusaciones.

Desiré ha explicado que su familia está atravesando momentos complicados, ya que tienen dos niños pequeños, uno de ellos con ataques epilépticos, y además está embarazada. "Que no me jodan", ha respondido enfadada al ser cuestionada sobre si su marido tenía intención de bajar. Según ella, los vecinos han exagerado los hechos: "Ahora no ha hecho nada, han sido los vecinos que han llamado".

Patricia Pardo, con ánimo conciliador, ha intentado convencerla de que colaborara con las autoridades: "¿Por qué no quiere salir, Desiré?". La respuesta de la mujer ha sido contundente: "Porque no quiere, no ha hecho nada". Ante esto, Pardo ha insistido: "Si no ha hecho nada, ¿de qué tiene miedo?". Desiré ha explicado que teme por la integridad de su esposo: "Porque le van a pegar, que son muy listos ellos. A mí ya me amenazó una nacional que me dijo que me iba a cortar de arriba a abajo".

Patricia Pardo a Desiré: "Tal vez los niños deberían estar contigo abajo"

La presentadora también ha mostrado preocupación por los niños del matrimonio, sugiriendo que deberían estar con su madre lejos del conflicto. "Si la policía tiene que tirar la puerta abajo, tal vez los niños deberían estar contigo abajo", ha comentado.

Desiré ha argumentado que ella simplemente iba a salir a comprar tabaco y regresar a casa, minimizando la gravedad de la situación. Sin embargo, Patricia Pardo ha insistido en que cumplir con las indicaciones de la policía sería lo mejor para todos: "¿No sería más conveniente hacer caso a lo que os está pidiendo la Policía Nacional, que tu marido salga de la casa y tú te quedes con los niños?”. Desiré ha reiterado que no puede obligar a Maximiliano a salir: "Si él no quiere, no puedo hacer nada. Le van a pegar y por eso se niega".

Patricia Pardo ha sido clara al desmentir los temores de Desiré: "En ningún caso la Policía Nacional le va a dar, no vamos a engañar a la gente. Eso no va a ser así. Pero si hay seis denuncias y la última es de Nochebuena, quizás se lo tengan que llevar detenido". Además, ha añadido que lo máximo que harían sería esposarle y llevarle a comisaría: "Estoy segura de que a la policía le importan los dos niños pequeños, por eso te digo que sería más fácil para todos, velando por la integridad de los niños, que se quedasen contigo y que tu marido dejase a la policía hacer su trabajo".

A pesar de los intentos de mediación, Desiré ha seguido defendiendo a su marido, acusando a la policía de no respetar la presencia de los niños en casa. También ha alegado que ni siquiera le han permitido vestirse adecuadamente, aunque se le ha visto por la ventana con ropa. "No lleva la adecuada", ha señalado la mujer, refiriéndose a que no está vestido para ir a comisaría.

'Vamos a ver' capta en directo la detención de Maximiliano