"La policía no le va a pegar. Tiene que bajar", decía Patricia Pardo durante el tiempo que el hombre ha pasado atrincherado en su vivienda ante los requerimientos de la policía. Hablando con la mujer del acusado, le preguntaba: "Si no ha hecho nada, ¿de qué tiene miedo?"; una pregunta ante la que ella expresaba su miedo por la integridad de su esposo: "Porque le van a pegar, que son muy listos ellos. A mí ya me amenazó una nacional que me dijo que me iba a cortar de arriba a abajo".