" No tengo el amor de madre , no tengo el amor de padre. De nadie", lamenta María entre lágrimas. Llora al recordar las palizas y el acoso sufrido. En este hogar de acogida recibe ayuda psicológica y laboral.

Jaime es otro ejemplo de joven que tuvo que huir de su casa y buscar un hogar de acogida en al Fundación Eddy. A sus 20 años lleva viviendo en este hogar de acogida tan solo una semana. Si hablaba con pluma, le reñían en su casa. "Me dijo que no se lo dijera a nadie. Cuando no tienes a nadie, tienes a tu madre. Y si no tienes a tu madre, directamente estás solo", comparte esta víctima.