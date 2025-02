Francisco, el presunto asesino, se ha negado a declarar ante el juez y también ante la Policía Nacional, estrategia de su defensa que no ve clara la calificación de 'crimen machista' . Según el exmarido de la víctima, no eran pareja y ella mantenía una relación sentimental con otro hombre: "Era su cuidadora", aseguraba.

Francisco no tenía denuncias previas por parte de la víctima y tampoco antecedentes por violencia sobre otras parejas, pero sí que cumplió condena por agresión sexual a su sobrina.

Además, Arantxa está convencida de que no eran pareja: "Era su cuidadora, a nosotros nos lo dijo en todo momento y antes que ella hubo otras chicas cuidándole que se marcharon poco. Nunca tuvieron actitud de pareja. Nadie diría que son pareja porque yo no me lo creería", ha asegurado.