El narcotráfico es una práctica que cada vez tiene un peso mayor en España, algo que preocupa no solo a las autoridades sino a la sociedad entera, debido a la alta peligrosidad que tienen muchas operaciones, por la que ya han perdido la vida tanto agentes como narcotraficantes.

"Nosotros vamos seleccionando los contenedores que queremos inspeccionar. A esos 7.000 contenedores que nos llegan al día por vía marítima, hay que añadir las cargas que nos llegan por vía camión", añade. Realizar su trabajo no es una tarea fácil, la intuición es un factor clave para determinar dónde puede estar el cargamento de droga que quieren introducir nuestro país.

"Esta reputación se gana con violencia. Les enseñan que, por muy presionados que vayan, el cargamento hay que conservarlo hasta los últimos extremos, y si esos extremos implica pasar por encima de un agente de la autoridad, lo hacen. Eso antes no existía. Ellos cuentan con un factor fundamental, por dinero no va a ser, porque como les pidas, ellos tienen dinero.", cuenta.

Para terminar, explica que una de las peores experiencias que ha vivido en su trabajo tiene que ver cuando una persona en la que se confía, estaba también metido en estas redes de narcotráfico: "Eso y la pérdida de una vida es lo peor. Yo he vivido ambas, he perdido a compañeros y he tenido compañeros con casos de corrupción", termina.