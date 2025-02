La entrada de cocaína en el Guadalquivir incrementa la violencia en la zona

Las guarderías de droga se esconden a menos de un kilómetro del cauce , entre los invernaderos y naves en las dos orillas del río. El porcentaje de hachís que se coge siempre se ha dicho que es un 20% de lo que entra. En la cocaína ahora no hay cifras. Pero preocupa más, porque la incursión de cárteles mucho más violentos supone una escalada y de ahí las armas de guerra para defender los alijos. Las últimas imágenes que hemos visto de los narcos encapuchados y armados protegiendo el desembarco de su alijo fueron grabadas en el verano de 2024 en el muelle de las Carabelas, en Huelva. La organización fue detenida y las últimas operaciones nos llevan hasta el Guadiana. Los expertos alertan ya en ese río.

En el helicóptero de la Guardia Civil recorremos el Guadalquivir desde Sevilla hasta Sanlúcar, la desembocadura . Nos cuentan cosas curiosas como los caños en curva por donde sí entran las narcolanchas. Los utilizan para esconderse cuando detectan a los helicópteros. Debajo de unos árboles en una curva no se divisa a los narcos. Vemos pequeños embarcaderos que acaban en caminos de carreteras tortuosas que los llevan directos a las guarderías de droga . Solo los conocen ellos. Y es difícil seguirles sin que lo sepan. Cerca de la desembocadura tienen puntos de alijo porque entran rápido para soltar el cargamento y salen de vuelta al mar para esperar al siguiente.

También tienen otro escondite, el barco del arroz . Allí se agazapan con las narcolanchas hasta que pasan las patrulleras de la Guardia Civil. El SIVE no las detecta. Justo ahí se escondió el autor confeso de las muertes de los guardias civiles en Barbate. Karim el Baqqaly declaró que esperó para introducirse luego en el río, donde pasó la noche. Lo usan también de refugio para los temporales. Por eso esas imágenes de los narcos de vacío, saludando a los paisanos de Coria y llegando a La Cartuja. Para muchos las imágenes de la impunidad con la que campan.

Subimos también en una de las patrulleras de la Guardia Civil y percibimos la anchura y la magnitud de la desembocadura por donde parecen “colarse” las narcolanchas. No se puede poner una barrera. Sería una obra casi imposible. Y tampoco consiguen poner un control de la Guardia Civil porque necesitarían una flota de barcos. Hacen sus jornadas de control en la puerta del río, y con narcolanchas incautadas, los guardias se adentran en el Guadalquivir en busca de sus escondites. Pero queda claro que navegarlo es muy complicado. Y si se encuentran a una narcolancha, alijando, es todo un éxito o una casualidad. Los narcos tienen vigilancia y diseñan los operativos de descarga con precisión. Hasta que no comprueban que hay vía libre no operan. Además, son más rápidos que los agentes.