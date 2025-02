La fiscal considera probado que el acusado del crimen de Liaño asesinó a su pareja y a su hija de 11 meses con alevosía y ensañamiento y no tiene "ninguna duda", ha dicho, de que el jurado llegará a un veredicto de culpabilidad, mientras que para la defensa solo hay indicios. A pocos metros se encontraba la familia de la víctima que escuchaba entre lágrimas el relato de la fiscal. La madre de Eva, víctima del crimen, y su hermana han tenido que abandonar la sala al romper a llorar mientras se leían los informes de las muertes. Por su parte, el acusado no levantaba la mirada y permanecía en la sala.

Ha dicho también que las penas que solicita son muy graves pero que son las que marca el Código Penal. "Piensen en la gravedad y la brutalidad de estos hechos", le ha pedido. La fiscal ha recordado los mensajes de WhatsApp que se han reproducido durante el juicio y que muestran el "trato vejatorio" que recibía a la víctima desde 2020, aunque ella "no contaba nada", y ha descrito al acusado como "una persona desalmada" que "no podía ni ver" a su hija, a la que insultaba continuamente.

"No ha venido nadie que diga ni una palabra buena de José Reñones. Ni un testigo han traído. Por algo será", ha señalado. Según el Ministerio Público, llegó un momento en el que Eva Jaular tuvo que elegir "entre seguir sufriendo con José Reñones o proteger a su pequeña . Eligió la segunda opción y en el momento en el que llamó a la Guardia Civil, firmó su sentencia de muerte", ha afirmado.

La víctima llegó a casa con su bebé en la tarde del 16 de diciembre de 2021 en la creencia de que la Guardia Civil se lo había llevado preso, como contó en varios mensajes de audio a su entorno. Aunque los peritos no lo han determinado en su informe, la fiscal considera que para "infligir un mayor dolor" mató primero a la niña y después a la madre, a la que propinó "una paliza brutal" y le asestó seis puñaladas, de las que dos le ocasionaron una hemorragia interna y por eso, a su entender, no se encontró apenas sangre en el lugar del crimen.

Según la defensa, en el juicio no se ha presentado ni una sola prueba de cargo y solo uno de los indicios ha quedado probado, los textos y audios de WhatsApp ; ni tampoco se han abierto otras líneas de investigación, que se descartaron cuando se encontraron estos mensajes, ha sostenido.

A su juicio, las acusaciones han estado lanzando "bombas de humo" para inculpar a Reñones. Cree que el informe de la UCO sobre la ubicación no es concluyente y además no está avalado por una firma digital, ha puesto en duda las conclusiones de las forenses sobre la ausencia de sangre y ha recordado que no se ha encontrado el arma del crimen.