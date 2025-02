Un sargento de la Guardia Civil de Cantabria que intervino antes del doble crimen de Liaño de Villaescusa, cometido en diciembre de 2021 y en el que fallecieron una mujer de 40 años y su bebé de once meses, presuntamente a manos de su hasta entonces pareja y padre del bebé, no dio orden de detener al hombre. El acusado tenía una orden de alejamiento sobre ambas y había quebrantado al estar en la casa familiar, el agente consideró que "no había riesgo" para la víctima y que éste fuera "inmediato" además.