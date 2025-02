La reacción de la víctima de 'La Manada' a las rebajas de condena: "Está desilusionada y decepcionada"

Joaquín Prat le daba paso apuntando que la Audiencia de Navarra no tenía otra opción que rebajar la pena en aplicación de la ley pero para la letrada, sí que la había: "Yo considero que sí que tenía otra opción que era no admitir esa rebaja, no admitir el recurso de revisión que había presentado la representación legal de estos dos señores".