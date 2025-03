Los vecinos de Carranque, Toledo, han encajado con sorpresa y consternación la revelación de César Román , conocido como el 'rey del cachopo' , quien ha afirmado que los restos que faltan por encontrar de Heidi Paz , la mujer a la que mató sin querer, según su versión, están en esta localidad toledana. "Esperemos que no sean ciertas las declaraciones y que no aparezca nada", confía en declaraciones la alcaldesa de Carranque, Amelia Guzmán , que transmite que el pueblo está "impactado" la noticia conocida este martes.

Además, Guzmán apunta a que desde el Consistorio no se sabe "cómo se va a actuar ni qué va a ocurrir en ese paraje ahora" y están a la espera de que se les informe.

Sobre el familiar al que alude el condenado por la muerte de Heidi Paz, un tío suyo que había cursado medicina, la alcaldesa dice que les ha pillado también "de sorpresa", porque no tienen ubicada a esa persona como un carranqueño "de toda la vida" o como parte de una familia conocida en el pueblo. "No son de las personas como yo digo que podemos ser de aquí de Carranque de toda la vida por nuestros bisabuelos, abuelos o padres. No son de la gente que digas tienen casas aquí en la zona del pueblo de toda la vida o que venían en vacaciones", subraya.