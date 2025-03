En 'Vamos a ver' hemos hablado con Ágatha, vecina de la familia, quien no parece extrañada de que haya sucedido algo semejante dado que dice haber vivido extraños sucesos: "Gritos, portazos, golpes... una vez llamé a la policía. No me sorprendió".

"No estaba bien tenía que tener algo mental, no sé si por drogas o por enfermedad", continuaba diciendo en alusión al supuesto agresor, del que cuenta que su personalidad es "muy intimidante": "En los rellanos se te quedaba fijamente mirando minutos, te perseguía con la mirada".

Especialmente complicado fue el episodio del ascensor. La vecina subía con su hijo, se encontró con el joven y la conversación fue de lo más extraña: "Me hizo preguntas muy íntimas, cuántos años tienes, cuántos hijos tienes, cómo se llaman... ¿Cómo me preguntas esto si no sé quién eres, ni me dices 'hola?" De hecho, cuando llegaron al piso en el que él se tenía que bajar, no lo hizo: "Puse la mano y le dije '¿Vas a salir? Que esto se cierra', mirándote con las manos en los bolsillos moviéndolas, ese día tuve miedo porque iba con mi hijo".