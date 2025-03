" También me he quedado sorprendido , esa sutileza de las expresiones, el haber tenido suerte. Como podemos asociar la suerte, en este caso positiva, con que no te hayan pillado literalmente con los cuerpos de los niños. Eso no es suerte, eso es algo que no tiene nombre ", ha comentado Gaona.

Sobre las conversaciones con Bretón, el psiquiatra forense ha asegurado que sacó varias conclusiones : " Sus rasgos, la manera de ser, era tan patológico, tan celoso, tan controlador, tan esquizoide, tiene una personalidad que favorecía hacer esto . De hecho, lo que he estado leyendo de este libro, hay algunas expresiones que me dejan literalmente con la carne de gallina".

Además, José Miguel Gaona ha apuntado: "Hay un mecanismo tremendamente malo y maligno al abordar este tema, la manera en cómo lo hace , no es una cuestión impulsiva , es una cuestión tremendamente planeada de una manera profundamente cruel, no solo hacia Ruth, sino también hacia las propias víctimas que son los dos niños".

José Bretón lo tenía todo preparado, los pequeños iban a estar unos días con él en la finca. "Había dos condiciones que tenían que cumplirse: que murieran sin sufrimiento y que los cuerpos desaparecieran luego para que no los encontraran. Sin cadáveres no hay crimen, eso está en cualquier novela policiaca. Tenía los medicamentos y tenía la leña en la finca, solo tuve que comprar el gasóleo".

"La mañana del día ocho fui a despertarlos, pero cuando llegué a la cama mi hijo José ya estaba despierto y me echó los brazos para que lo cogiera. Al hacerlo pensé: "Vaya tela que sea hoy el último día que te vea, pero no puedo soportar la idea de que pases momentos allí". No recuerdo nada más. No sé si hablé con ellos, pero no hubo palabras especiales. No hubo despedidas ni sentimentalismo. Yo estaba ido. Solo pensaba en que todo acabara", añade.